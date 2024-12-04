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Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 4 грудня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°
фото: glavcom.ua

Температура вдень коливатиметься від 2° морозу до 9° тепла в залежності від регіону

Сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно. Опадів не передбачається. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці на заході та північному сході країни місцями туман.

Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 4 грудня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південних та західних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, в Криму до 9°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно і без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: погода прогноз погоди

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