4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто робити ремонт
4 грудня відзначається День ракетних військ і артилерії в Україні, Міжнародний день банку та Міжнародний день гепарда. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Варвари.
День ракетних військ і артилерії
День ракетних військ і артилерії в Україні від 2024 року відзначається 4 грудня – у день вшанування святої Варвари. До цього року військово-професійне свято відзначали 3 листопада, що було пов'язано з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння. У цей день вшановуємо героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів.
Покровителькою артилеристів у європейській традиції вважається свята Варвара – одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат.
Згідно з переказом, Варвара була дочкою багатого язичника Діоскора. Коли вона прийняла християнство, батько розгнівався і власноруч стратив її. Але відразу після цього загримів грім, вдарила блискавка, і Діоскор загинув на місці. Відтоді блискавка і грім стали символом покровительства святої Варвари над усіма, хто має справу з вибухами та потужною зброєю. Тому в середньовіччі артилеристи стали вважати її своєю заступницею.
До речі, свята Варвара вважається покровителькою артилеристів не лише в Україні, а й у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі та США.
Міжнародний день банку
Міжнародний день банків (International Day of Banks) відзначається щорічно 4 грудня з моменту ухвалення відповідної Резолюції ООН у грудні 2019.
Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на визнанні значного внеску цілої низки банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН визнає установою свята як вклад банків поліпшення рівня життя та умов життя, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.
Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян
Міжнародний день гепарда
Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund.
В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.
Яке сьогодні релігійне свято
4 грудня в церковному календарі – День великомучениці Варвари. Вона була християнкою, яка жила в III-IV століттях в Римській імперії. Варвара була дочкою заможного язичника Діоскора, який замкнув її в вежі, щоб захистити від світу.
Дівчина прийняла християнство таємно від батька. Коли Діоскор дізнався про це, він відвів її до римського правителя, який піддав її жорстоким катуванням і засудив до смерті. Діоскор сам відтяв голову своїй дочці, але потім був убитий блискавкою за свій гріх.
Що не можна робити цього дня
- Не можна займатися рукоділлям.
- Не варто робити ремонт, білити стіни, прати.
- Не можна вступати у конфлікти.
- Краще не виходити гуляти після заходу сонця.
Народні прикмети
- Якщо вночі ясне небо, то буде сильне похолодання.
- Вдень ясна погода – ввечері мороз стане сильнішим.
- Якщо цього дня хмарно, то будуть снігопади.
- Захід сонця червоний – погода буде ясною.
Пам’ятні події 4 грудня
- 1638 – після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці і Д. Гуні козацька рада ухвалила в урочищі Маслів Став «Ординації Війська Запорізького реєстрового».
- 1791 – вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.
- 1808 – Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.
- 1918 – президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.
- 1938 – у Хусті відбувся І з'їзд «Карпатської Січі», воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН.
- 1939 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину.
- 1939 – указом Президії Верховної Ради СРСР у складі УРСР були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.
- 1941 – у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року.
- 1941 – у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.
- 1963 – у Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату (тоді найбільшого в СРСР).
- 1979 – відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (сучасна «Лісова»).
- 1987 – поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.
- 1987 – Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову «Про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю».
- 1989 – Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.
- 1991 – незалежність України визнала Литва і Латвія.
- 1992 – IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола.
- 1996 – з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.
- 1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США.
- 2007 – головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим – міністра закордонних справ України).
Іменини
День ангела сьогодні святкують Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.
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