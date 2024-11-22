Негода на Одещині: енергетики попередили про можливі проблеми зі світлом

Через погіршення погоди можуть статися обриви електричних проводів

Починаючи з другої половини дня 22 листопада та протягом 23 листопада на території Одеської області очікується погіршення погодних умов – штормові пориви вітру до 25-28 м/с, дощ. Енергетики переведені у режим підвищеної готовності ліквідовувати аварії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів і відключень світла. Аварійні бригади переведені у режим підвищеної готовності, аби в максимально стислі терміни повертати світло.

«Будьте обережні, дотримуйтесь безпеки та тримайтесь подалі від обірваних ліній електропередачі. Якщо зникло світло, вам потрібно перевірити на нашому сайті чи вже не зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, повідомте нам про відсутність світла у зручний спосіб», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у високогір’ї Карпат вже почалася справжня зима – снігові замети сягають метра, а температура впала нижче -10 °С. На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см.

Як повідомлялося, у столиці 22 листопада близько 14 години розпочався сильний снігопад. Вулиці засипає, на дорогах ускладнений рух. Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 22 листопада для розчищення доріг та обробки їх протиожеледними сумішами залучено 196 одиниць техніки та 249 працівників.

До слова, у столиці через негоду та рясний мокрий сніг, на дорогах утворилась ожеледиця, а дерева не витримують опадів і падають на дорогу.