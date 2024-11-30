У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада

У північній частині країни вночі та вранці можливий туман

Сьогодні, 30 листопада, в Україні буде хмарно, місцями прогнозують мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Невеликий мокрий сніг та дощ очікується лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. На решті території України без опадів.

У північній частині країни вночі та вранці можливий туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди на 30 листопада Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у більшості західних та південних областей 3-8° тепла; на півдні Одещини та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

На Київщині вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці очікується туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-4° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні оголошено І рівень небезпеки.