У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 12 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.1 мкг/м3;

діоксид азоту – 39.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 12 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 295.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 41.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 331 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 7.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 10.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 343.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 11.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 37 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 10.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 319.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 29.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 56.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 459 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 16.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 25.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 39.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 19.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.6 мкг/м3;

оксид вуглецю – 310.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 26.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.1 мкг/м3;

озон – 31.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 311.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 32 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 6.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада на Київщині прогнозується хмарна із проясненнями погода. У Києві синоптики прогнозують вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.