Знижуйте швидкість поступово: столична поліція звернулася до водіїв
За прогнозами, сьогодні в столиці очікується мокрий сніг та дощ
Сьогодні, 14 листопада, у столиці очікується погіршення погодних умов, тому Київська поліція звернулася до водіїв з проханням бути особливо уважними під час поїздок.
За прогнозами, сьогодні в столиці очікується мокрий сніг та дощ.
Керманичам дали кілька порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:
- увімкніть ближнє світло фар;
- дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
- обирайте безпечну швидкість;
- якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;
- не робіть різких маневрів,
- якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі та обов’язково ввімкніть аварійку.
«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте на спецлінію 112», – закликали поліцейські.
Містян просять бути уважними за кермом та зважати на погодні умови.
Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, у Києві та в області синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління. У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу. Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.
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