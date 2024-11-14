Знижуйте швидкість поступово: столична поліція звернулася до водіїв

Поліція просить містян просять бути уважними за кермом та зважати на погодні умови

За прогнозами, сьогодні в столиці очікується мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 14 листопада, у столиці очікується погіршення погодних умов, тому Київська поліція звернулася до водіїв з проханням бути особливо уважними під час поїздок.

За прогнозами, сьогодні в столиці очікується мокрий сніг та дощ.

Керманичам дали кілька порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:

увімкніть ближнє світло фар;

дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирайте безпечну швидкість;

якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;

не робіть різких маневрів,

якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі та обов’язково ввімкніть аварійку.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте на спецлінію 112», – закликали поліцейські.

Містян просять бути уважними за кермом та зважати на погодні умови.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, у Києві та в області синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління. У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу. Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.