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У більшості областей оголошено І рівень небезпеки: прогноз погоди на 1 грудня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У більшості областей оголошено І рівень небезпеки: прогноз погоди на 1 грудня
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Майже по всій території країни прогнозується туман

Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде хмарно, проте без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Майже по всій території країни (за винятком південно-східної частини) прогнозується туман.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 1 грудня
Прогноз погоди на 1 грудня
Укргідрометцентр

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла).

У західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях туман через туман оголосили І рівень небезпеки.

У Києві та в області також оголошено І рівень небезпеки. Впродовж доби очікується туман, видимість 200-500 м.

Буде хмарно, проте без опадів.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, за грогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.

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Теги: прогноз погоди вітер погода синоптик

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