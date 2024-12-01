У більшості областей оголошено І рівень небезпеки: прогноз погоди на 1 грудня

Майже по всій території країни прогнозується туман

Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде хмарно, проте без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Майже по всій території країни (за винятком південно-східної частини) прогнозується туман.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 1 грудня Укргідрометцентр

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла).

У західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях туман через туман оголосили І рівень небезпеки.

У Києві та в області також оголошено І рівень небезпеки. Впродовж доби очікується туман, видимість 200-500 м.

Буде хмарно, проте без опадів.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, за грогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.