Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
фото з відкритих джерел

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів

У середу, 20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

Нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
    у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Раніше повідомлялося, що у Києві очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю цього тижні. 

За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються:

  • значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; 
  • утворення снігового покриву 3-10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. 
Теги: вітер небезпека Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на оливкову олію цьогоріч будуть падати
Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника
Сьогодні, 10:42
Перший сніг у Житомирі
На заході та півночі України випав перший сніг
13 листопада, 09:08
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях
12 листопада, 09:00
Прогноз погоди на 7 листопада
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
7 листопада, 06:00
На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки
4 листопада, 07:34
Головні події ночі проти 3 листопада
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
3 листопада, 07:07
Свято та традиції 1 листопада
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада, 00:05
У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
30 жовтня, 07:12
На лівому березі спостерігається ріст вмісту забруднювальних речовин
Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення
28 жовтня, 08:24

Новини

На Фастівщині чоловік потрапив під колеса потягу
На Фастівщині чоловік потрапив під колеса потягу
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови
У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови
Київ виплачує захисникам компенсації за ліки: як їх отримати
Київ виплачує захисникам компенсації за ліки: як їх отримати
У Києві в офісній будівлі пролунав вибух
У Києві в офісній будівлі пролунав вибух
Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ
Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
46K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
37K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
21K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
15K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua