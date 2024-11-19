У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів
У середу, 20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.
Нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Раніше повідомлялося, що у Києві очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю цього тижні.
За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються:
- значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с;
- утворення снігового покриву 3-10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу.
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