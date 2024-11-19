У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів

У середу, 20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

Нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Раніше повідомлялося, що у Києві очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю цього тижні.

За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються: