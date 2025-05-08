«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Роман Яворський зазначає, що суспільний резонанс та підтримка людей переконали його, що більшість українців все ж на боці ветеранів

Роман Яворський: «Я просто хочу, щоб такі випадки більше не повторювалися»

Ветеран Роман Яворський, якого публічно ображали його у відділенні банку через обслуговування поза чергою, не планує писати заяву в поліцію на своїх кривдників. Чоловік очікує від подружжя вибачень перед усіма ветеранами. Про це він розповів «Суспільному», повідомляє «Главком».

Захисник каже, що до нього телефонували з поліції, проте він відмовився писати заяву. Лише чекає на публічні вибачення від кривдників. «Як такої образи я на них не тримаю, плюс я не хочу ще більше загострювати ситуацію. Покарання я не хочу, я хочу просто, щоб вони публічно вибачилися перед усіма ветеранами, не тільки переді мною, тому що я це сприймаю як плювок всім ветеранам, а не мені. Я просто хочу, щоб такі випадки більше не повторювалися», – говорить ветеран.

Також Роман Яворський додає, що значний суспільний резонанс та підтримка людей переконали його, що більшість українців все ж на боці ветеранів.

«Я безмежно вдячний людям. Багато поширень, постів з підтримкою, дзвінків. Тішить це, бо з тими випадками трошки було розчарування, але я приємно здивований. На щастя, я помилявся, що багато людей проти нас. Більшість людей підтримує ветеранів», – розповідає чоловік.

Що сталося у відділені банку?

5 травня ветеран Роман Яворський опублікував допис із відео конфлікту. Чоловік розповів, що зараз оформлює інвалідність, адже в нього діагностували повну закупорку правої внутрішньої сонної артерії.

Роман прийшов до відділення банку, щоб отримати картку. У залі було багато людей, тож він звернувся до працівника банку та запитав, чи можуть його обслужити поза чергою, як це передбачає закон. Ветерана підвели до менеджерки для надання послуги і це викликало обурення з боку відвідувачки, що його пустили без черги.

«Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівниця банку також сказала, що все законно. А вона в обличчя мені: «Ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран?» А далі – гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала, що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській (натякаючи на психіатричну лікарню у Львові – «Главком»), і навіть те, що «мало вас там москалі били», – розповів ветеран.

Ветеран каже, не стримав емоцій і сказав їй усе, що думає. Після того як жінку обслужили, вона повернулася вже з чоловіком. І тоді, за його словами, вони почали вже двоє кричати на нього й обзивати брехуном. Тоді Роман дістав телефон і почав знімати це на відео.

«Нехай люди побачать, як «дякують» тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах?» – написав Роман.

До війни Роман був успішним підприємцем, але пішов на фронт за покликом серця, втратив здоров'я, а тепер змушений проходити через приниження заради оформлення інвалідності.

У пресслужбі Львівської політехніки повідомили, що Василь Пилипишин працював у виші на посаді виконроба відділу головного механіка, а його дружина Ольга була гардеробницею. Проте оскільки це сезонна робота, з 30 квітня вона не працює. Натомість Василя Пилипишина звільнили 6 травня.

Нагадаємо, що у Києві запрацював перший в Україні безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення. Ініціатива спрямована на відновлення сексуального життя після травм, що є важливим, але часто ігнорованим аспектом реабілітації.

Раніше відомий український блогер та співак Ніколас Карма, відомий своїми оглядами вартості вбрання зірок та перехожих, цього разу поспілкувався з особливим героєм – пораненим захисником Миколою зі Львівщини. Зустріч відбулася на вулиці Львова, де військовослужбовець гуляв зі своїм реабілітологом.