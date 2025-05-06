Перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових запрацював у Києві

Проєкт прагне показати, що секс не має зникнути із життя після травми

Ініціатива спрямована на відновлення сексуального життя після травм, що є важливим, але часто ігнорованим аспектом реабілітації

У Києві запрацював перший в Україні безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення. Про це повідомляє «Главком».

Ініціатива спрямована на відновлення сексуального життя після травм, що є важливим, але часто ігнорованим аспектом реабілітації.

Ветеран Олександр Баталов, учасник освітньої програми, поділився, що питання функціонування статевих органів після поранення часто залишаються поза увагою лікарів, і людина змушена самостійно шукати відповіді. «Жоден лікар навіть не озвучував – функціонують мої статеві органи чи ні. У таких питаннях ти залишаєшся один: як самостійно в усьому розберешся – таким і буде твоє відновлення», – додав ветеран.

Консультації в новому кабінеті проводить провідний лікар-сексопатолог України, доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, міжнародний експерт із питань сексуального й репродуктивного здоров’я Борис Михайлович Ворнік. Він допомагає військовим і ветеранам розібратися зі змінами в тілі та сексуальності, а також знайти шляхи до відновлення чи покращення інтимного життя.

Консультації є безкоштовними та анонімними.

До кабінету можна звернутись із таких питань:

зниження лібідо, ерекції, оргазму;

складнощі в інтимній близькості після фізичних травм;

вплив посттравматичного стресового розладу на сексуальність;

напруження у партнерських стосунках;

інші проблеми, що позначаються на якості інтимного та емоційного життя.

Кабінет працює офлайн у Києві за адресою вул. Володимирська, 43 у просторі Dialog Hub. Записатися на консультацію можна за номером +380673351646 або за посиланням.

У 2023 році Фонд Олени Пінчук започаткував освітній курс «Recovery. Сексуальне життя» для спеціалістів, які працюють з пораненими військовими, а відкриття кабінету стало наступним кроком у цьому напрямку.

Нагадаємо, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США.

Також у Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових.