Воїн, що втратив кінцівки на війні, зробив зворушливе зізнання

Захисник після важкого поранення заявив, що вважає себе на всі 100% здоровою людиною

Відомий український блогер та співак Ніколас Карма, відомий своїми оглядами вартості вбрання зірок та перехожих, цього разу поспілкувався з особливим героєм – пораненим захисником Миколою зі Львівщини. Зустріч відбулася на вулиці Львова, де військовослужбовець гуляв зі своїм реабілітологом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

Під час невимушеної розмови Микола розповів не лише про символічну вартість свого одягу – $17 за кросівки та шорти, подаровані волонтерами, – але й поділився своєю великою мрією: взяти участь у Паралімпійських іграх та зізнався, що його найбільше засмучує в людях, що його оточують.

Ніколас Карма щиро підтримав військового, запевнивши його у тому, що все обов'язково вийде. «В будь-якому разі прикольно, що ви до цього йдете, маєте мету. Ви вже приклад для багатьох українців, яких ви надихаєте. Ви вже приклад Незламності. Люди будуть дивитися цей ролик і надихатися Вами», – наголосив блогер.

Микола, у свою чергу, підкреслив важливість наполегливості. «Головне не боятися пробувати, пробувати й пробувати», – сказав він.

Військовослужбовець розповів, що пішов до військкомату з перших днів повномасштабного вторгнення. Перше поранення отримав у 2023 році, а у 2024-му був поранений вдруге, вже серйозно – в руку та ногу, але лікарям вдалося його врятувати. «Я ще раз пішов, сказав, трохи віддам ще їм за це, а вже через місяців п'ять другий раз вже попало», – поділився захисник.

Особливо зворушливим стало зізнання Миколи про те, як йому неприємно відчувати жалість від оточуючих. «Насправді воно не так, не треба мене жаліти. Я себе рахую на всі 100% здоровою людиною. Життя на тому не закінчується, все попереду», – з оптимізмом завершив свою розповідь незламний воїн.

Ця зустріч стала не лише черговим цікавим контентом для блогу Ніколаса Карми, але й потужною історією про силу духу, незламність та віру в майбутнє, яку демонструють українські захисники.

«Скільки коштує Look?» Поранений ветеран війни, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ пішов на фронт, розповів про плани взяти участь у Паралімпійських іграх pic.twitter.com/mmTkAVXCHh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 14, 2025

Блогер став популярним завдяки роликам, у яких він запитує перехожих, скільки коштує їхній образ. Ніколас Карма знімає свої відео на вулицях Львова та інших українських міст. Він, зокрема, брав інтерв’ю в Джамали, Тіни Кароль, Наталії Могилевської та інших. Блогер має понад 530 тисяч підписників у TikTok та понад 350 тисяч – у Instagram.

Нагадаємо, ексміністр Дмитро Кулеба зі своєю коханою Світланою Павелецькою потрапили в блог Ніколаса Карми. У відео вони розповіли про вартість свого одягу. Кулеби одягнувся скромно: джинси за 5 тис. грн, взуття – 8 тис. Водночас ексміністр бренди не назвав. Його дівчина обрала взуття від Prada за $1,5 тис. та сумку вартістю 40 тис. грн.