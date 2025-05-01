Нічна атака на Одесу: є жертви та поранені, зруйновані будинки

Внаслідок атаки дронів загинуло двоє людей

У ніч на 1 травня російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку на Одесу. Про наслідки ворожої атаки повідомили очільник Одеської ОДВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов, передає «Главком».

У результаті обстрілу постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школа, супермаркет і легкові автомобілі.

У різних районах міста зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовують рятувальники.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Трьох осіб госпіталізовано, медики надають усю необхідну допомогу.

10 фото На весь екран



















Повідомляється також про зникнення літньої подружньої пари, яка проживала на верхньому поверсі одного з постраждалих будинків разом із собакою на кличку Джек. Діти подружжя втратили з ними зв’язок.

Пошкоджено й одну зі шкіл, там вибито чотири вікна. Наразі навчальний заклад працює як пункт допомоги для постраждалих.

З ранку в районах запрацюють оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи для оформлення допомоги. На місцях продовжують працювати аварійні, медичні та комунальні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок.