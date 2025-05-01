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Нічна атака на Одесу: є жертви та поранені, зруйновані будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нічна атака на Одесу: є жертви та поранені, зруйновані будинки
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки
фото: Геннадій Труханов

Внаслідок атаки дронів загинуло двоє людей

У ніч на 1 травня російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку на Одесу. Про наслідки ворожої атаки повідомили очільник Одеської ОДВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов, передає «Главком».

У результаті обстрілу постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школа, супермаркет і легкові автомобілі.

У різних районах міста зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовують рятувальники.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Трьох осіб госпіталізовано, медики надають усю необхідну допомогу.

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Повідомляється також про зникнення літньої подружньої пари, яка проживала на верхньому поверсі одного з постраждалих будинків разом із собакою на кличку Джек. Діти подружжя втратили з ними зв’язок.

Пошкоджено й одну зі шкіл, там вибито чотири вікна. Наразі навчальний заклад працює як пункт допомоги для постраждалих.

З ранку в районах запрацюють оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи для оформлення допомоги. На місцях продовжують працювати аварійні, медичні та комунальні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. 

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Теги: Одеса рятувальники Геннадій Труханов поранення дрон

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