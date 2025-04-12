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Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч
Головні новини ночі проти 12 квітня
фото: ДСНС

Російські дрони атакували Київ, Харків та Дніпропетровщину цієї ночі

Російські дрони атакували Київ, Харків та Дніпропетровщину цієї ночі, у Ростовській області невідомі запустили салют під час загрози БпЛА, Трамп похизувався результатами медогляду, Келлог заявив, що The Times перекрутила його слова про розподіл України.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака БпЛА на українські міста

Київ

У ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі. 

Повітряну тривогу оголосили о четвертій ранку в столиці. Через декілька хвилин прогриміли перші вибухи. Згодом столична влада повідомила, що у двох районах Києва стались пожежі після атаки.

Рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі міста. Відомо про двох постраждалих. Також міський голова повідомляв про пожежу у Дарницькому районі Києва.

Харків

О четвертій ранку у Харкові пролунали вибухи.  У Немишлянському районі міста наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби.

Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення –  легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.

Дніпропетровщина

Увечері 12 квітня Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники. Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Павлоградському районі зайнявся приватний будинок.

За його словами, є пошкодження приватного будинку і місті Дніпро. Лисак зазначив, що там там понівечені дах, фасад та вікна. За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

Феєрверки та БпЛА у Ростовській області

У Ростовській області в ніч на 12 квітня пролунали вибухи. Регіон перебуває під атакою безпілотників. Російське Міноборони повідомило, що дев'ять безпілотників вже знищено над регіоном, атака дронів на область триває.

Попри вибухи та спалахи від збиття в небі, росіяни вирішили додати ще більш яскравих та кольорових спалахіву небі та запустили феєрверк. Місцеві скаржаться на порушників та нагадують, що зараз діє заборона на продаж на запуск піротехніки.

Кіт Келлог прокоментував матеріал газети The Times

Спецпредставник Трампа у справах України, генерал Кіт Келлог прокоментував матеріал газети The Times, в якому зазначено, що Келлог пропонував поділ України «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках потенційної мирної угоди.

У соціальній мережі Х Кіт Келлог опублікував допис, в якому вказав, що The Times перекрутила його слова і він не мав на увазі поділ України.

«У статті Times неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я не мав на увазі поділ України», – написав Келлог.

The Times опублікувала інтерв'ю з Келлогом, де йдеться, що він запропонував створити в Україні зони контролю: британські та французькі війська – на заході, російські – на сході. Між ними – Збройні сили України та демілітаризована зона.

Трамп пройшов медичний огляд

Президент США Дональд Трамп пройшов медичний огляд. Декілька слів про результати медогляду він сказав журналістав на борту президентського літака.

Трамп пройшов когнітивний тест та похизувався, що відповів правильно на всі запитання.

«Я думаю, що я добре впорався. Я відчував, що у дуже хорошій формі – добре серце, душа в порядку. Я хотів трохи відрізнятися від Байдена. Я проходив когнітивний тест, по-моєму, чотири рази і в мене не було нічого неправильного. Це те, чого хоче американський народ», – заявив Трамп.

Американський лідер відзначив, що 46-президент США Джо Байден та колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс відмовились його проходити.

Трамп повідомив, що повний звіт про його медичне обстеження буде опубліковано в неділю, 13 квітня.

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