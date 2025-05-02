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Топовий банк США зробив тривожний прогноз щодо долара

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Топовий банк США зробив тривожний прогноз щодо долара
Дефіцит поточного бюджету США перевищує трильйон доларів
фото із відкритих джерел

Goldman Sachs попереджає про зменшення інтересу іноземних інвесторів до активів у доларах 

У Goldman Sachs вважають, що знецінення долара США буде тривати навіть без значного сповільнення американської економіки. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус вважає, що іноземні інвестори можуть втратити інтерес до американських активів, якщо долар не буде ще більше падати в ціні. «Долар все ще дуже високо цінується... Я очікую, що іноземні інвестори будуть менш охочі продовжувати збільшувати акції США у своїх портфелях», – сказав Ян Хаціус.

Goldman Sachs Group – банк у США і один з найбільших інвестиційних банків у світі, що є фінансовим конгломератом, у колі фінансистів відомий як The Firm. Він займається інвестиційним банкінгом, торгівлею цінними паперами, інвестиційним менеджментом та іншими фінансовими послугами. З 20 вересня 2013 року входить до промислового індексу Доу Джонса. З 2011 року входить до глобально системно значущих банків.

За словами Хаціуса, дефіцит поточного бюджету США перевищує трильйон доларів, а це означає, що країна покладається на зовнішній попит для фінансування свого торгового дефіциту.

Хаціус зазначив, що хоча США зберігають ключові переваги, такі як вищі тенденції продуктивності порівняно з Європою, відносні показники країни починають погіршуватися, і це, ймовірно, найчіткіше можна буде прослідкувати на валютних ринках.

За словами економіста, цю тенденцію найкраще помітно саме завдяки валютному курсу. Зокрема, йдеться про те, що США покладаються на іноземний попит для фінансування торгового дефіциту.

Але, враховуючи, що частка активів США в портфелях іноземних інвесторів вже на високому рівні, буде важко підтримувати потреби у фінансуванні без девальвації долара, вважає Ян Хаціус.

Можливість скорочення економіки США стала ще більш ймовірною в останні місяці на тлі протекціоністської політики Трампа, але Хаціус очікує падіння долара навіть без рецесії в США.

«Якщо економіка сповільниться ще більше, і (Федеральна резервна система, – «Главком») ще більше знизить процентні ставки, це додасть аргументів. Я думаю, що ми отримаємо девальвацію долара, навіть якщо зниження ставок буде відносно помірним», – сказав Хаціус.

Нагадаємо, підвищення мит та ослаблення долара змушують компанії переглядати прогнози щодо прибутку. У Європі бізнесмени б'ють на сполох після падіння курсу долара до трирічних мінімумів по відношенню до євро і до 10-річного мінімуму по відношенню до швейцарського франка.

Теги: США економіка банк фінансування курс доллара

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