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Розтрощив банкомат, аби помститися. Поліція затримала у Києві рецидивіста

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Розтрощив банкомат, аби помститися. Поліція затримала у Києві рецидивіста
31-річний місцевий мешканець раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок
колаж: glavcom.ua

Виявивши відсутність коштів на власному рахунку, зловмисник вирішив помститися банківській установі

У Києві, на вулиці Вересневій, чоловік пошкодив банкомат. Як передає «Главком», про це повідомляє поліція Києва, до якої відразу після інциденту звернулися представники служби безпеки одного з банків.

Правоохоронці встановили, що вночі невідома особа бетонним блоком та палицею пошкодила банкомат та зникла в невідомому напрямку. Грошові кошти викрадені не були.

Під час розшукових заходів оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів перевірити стан власного рахунку, а коли виявив відсутність коштів, вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат.

Дізнавачі Дарницького управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Наразі затриманого перевіряють на вірогідну причетність до інших кримінальних правопорушень на території Києва.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі іноземцю, який впродовж шести років скоїв 11 вбивств та один замах на вбивство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне слідче управління Національної поліції України та Київську міську прокуратуру. 

Повідомляється, що обвинувачений – громадянин Узбекистану без постійного місця проживання, позбавив життя трьох жінок та вісьмох чоловіків, ще одну жертву намагався вбити, втім не зміг довести задумане до кінця.

До слова, поліція Київської області повідомила про підозру 39-річному чоловіку, який намагався викрасти малолітню дитину в селі Бишів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Київській області.

Нагадаємо, інцидент стався у Бишеві, де водій таксі силоміць заштовхав шестирічну дівчинку до свого автомобіля Peugeot. Як встановили правоохоронці, дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав зловмисник. Він вийшов з машини та примусово посадив дівчинку в салон, та дитині вдалося одразу втекти.

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Теги: банк викрадення гроші

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