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Податкова отримає доступ до банківської таємниці? Гетманцев зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Податкова отримає доступ до банківської таємниці? Гетманцев зробив заяву
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не розглядає надання Податковій доступу до рахунків українців
фото: 24 канал

Для надання Податковій доступу до банківських рахунків знадобиться голосування у Верховній Раді

Деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію, що Податкова служба начебто отримає доступ до банківської таємниці. Нібито цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців, однак інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як зазначив нардеп, у комітеті не розглядається жоден законопроєкт, який передбачав би подібну ініціативу.

«Ні, в комітеті нема жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема», – каже він.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив Національну стратегію доходів у грудні 2023 року – у відповідь на вимогу Міжнародного валютного фонду, який хотів бачити українську фіскальну стратегію на тлі збільшення державного боргу країни протягом воєнних років.

Зазначалося, що Національна стратегія доходів передбачає, що розкриття банківської таємниці для податківців може статися вже цього року, а найпізніше – 2027-го.

Тим часом Міністерство фінансів у коментарі журналістам hromadske заявило, що для надання Податковій доступу до банківських рахунків знадобиться голосування за законодавчі зміни у Верховній Раді, а до цього ДПС має попрацювати над покращенням захисту власних систем інформації та навести лад у податкових перевірках.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси тощо.

За словами нардепки, увага податкової зосереджена на тих, хто щомісяця продає сотні однакових нових товарів – на мільйони гривень, не сплачуючи податки. Йдеться про продажі, які не є реалізацією вживаних чи особистих речей.

До слова, податкова не штрафує продавців з Olx, Prom.ua, соцмереж та інших платформ за продаж особистих речей онлайн. Інформація про автоматичне відстеження всіх грошових переказів – неправдива.

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Теги: банк Данило Гетманцев Державна податкова служба карткові перекази

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