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Брав участь у найзапекліших боях з окупантами. Згадаймо Григорія Шквиренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Брав участь у найзапекліших боях з окупантами. Згадаймо Григорія Шквиренка
28 лютого 2022 року Григорій був призначений стрільцем стрілецької роти
колаж: glavcom.ua

Григорій Шквиренко завжди відповідально ставився до виконання бойових завдань, не раз виручав бойових побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Григорія Шквиренка. 

25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Шевченкове Перше Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув Григорій Шквиренко. Про це повідомляє Теплицька селищна рада

Григорій Шквиренко народився 7 квітня 2000 року. У лютому 2022, двадцятиоднорічний юнак без вагань став на захист України, пішовши добровольцем до лав ЗСУ. Вже 28 лютого він був призначений стрільцем стрілецької роти. З того часу Григорій разом з побратимами брав участь у найзапекліших боях, знищуючи ворога й захищаючи мирних людей. З червня 2023 року зарахований бойовим медиком взводу безпілотних комплексів спеціального призначення Західного ОТО Національної гвардії України.

Григорій Шквиренко обрав шлях захисника й до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.
Григорій Шквиренко обрав шлях захисника й до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.
фото: Теплицька селищна рада/Facebook

Він завжди відповідально ставився до виконання бойових завдань, не раз виручав бойових побратимів. Свідченням патріотизму та відданості бійця стала нагорода – нагрудний знак «Ветеран війни».

Молодий, щирий, відданий. Григорій був із тих, хто світить іншим. Завжди на позитиві, завжди поруч із тими, кому потрібна підтримка. Сучасний, добрий, справжній. Його згадують із теплом усі, хто знав.

Григорій обрав шлях захисника й до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.

25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Шевченкове Перше Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини Григорій Шквиренко загинув.

«Він не встиг пожити, створити сім'ю, нажити якісь статки, але встиг стати тим, ким не кожен наважиться стати за все життя – Героєм. Справжнім. Без масок. Без штучного пафосу…», – написали про захисника у селищній раді. 

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Прощання із захисником України Григорієм Шквиренком
фото: Теплицька селищна рада

Встеляючи останню життєву дорогу Захисника живими квітами, стоячи на колінах, односельці проводжали Григорія до вічного місця спочинку. Поховали його із військовими почестями під залпи останнього збройного салюту на кладовищі в селі Мала Мочулка коло матері.

Державний Прапор України, що огортав домовину воїна, передали батькові Григорія
Державний Прапор України, що огортав домовину воїна, передали батькові Григорія
фото: Теплицька селищна рада
Поховали захисника біля його матері
Поховали захисника біля його матері
фото: Теплицька селищна рада

Державний Прапор України, що огортав домовину воїна, передали батьку як символ синової мужності та відданості Україні.

Усміхнений. Сильний. Світлий. Дивлячись на портрет Григорія, розуміємо всю гіркоту слів «він був із тих найкращих, які йдуть першими»... 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна ветеран українці хвилина мовчання пам'ять

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