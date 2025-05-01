Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стерненко після замаху показав перше фото з лікарні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стерненко після замаху показав перше фото з лікарні
На Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї
фото: соцмережі Стерненка

Сьогодні, 1 травня, на Сергія Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї

Волонтер та активіст Сергій Стерненко опублікував фото з лікарні після замаху. Допис він розмістив у своїй соціальній мережі, передає «Главком».

«Не сьогодні, росіяни. Ще потанцюю на ваших могилах!», – написав він.

Раніше волонтер показав фото свого охоронця, кофту якого «прошила» куля. 

«Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво», – додав Стерненко.

Фото одягу охоронця Стерненка
Фото одягу охоронця Стерненка
фото: соцмережі Стерненка

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Як відомо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту.

Читайте також:

Теги: Сергій Стерненко напад стрілянина поранення лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напруженість між Індією та Пакистаном дедалі більше загострюється
Індія нападе найближчим часом. Пакистан отримав дані
30 квiтня, 23:26
Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов (зліва) та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Скільки коштів уже «влито» у відбудову «Охматдиту»? МОЗ озвучив суми
30 квiтня, 17:36
Головні новини ночі проти 30 квітня
Обстріл Харкова та Дніпра: головне за ніч
30 квiтня, 05:40
Засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
21 квiтня, 17:46
На журналіста напали у Києві
Юрій Макаров вперше прокоментував замах на себе
19 квiтня, 01:12
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через п'яну витівку
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через одну витівку
9 квiтня, 11:21
За скоєний злочин наступні вісім років порушник може провести за гратами
У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
8 квiтня, 16:40
Наразі у лікарнях залишаються 37 осіб, серед яких п’ятеро дітей
З’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей
5 квiтня, 20:40
Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня
Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
3 квiтня, 10:57

Суспільство

Росія атакувала Запоріжжя дронами: є жертва та руйнування (оновлено)
Росія атакувала Запоріжжя дронами: є жертва та руйнування (оновлено)
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Запоріжжю
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Запоріжжю
Стерненко після замаху показав перше фото з лікарні
Стерненко після замаху показав перше фото з лікарні
Новим послом США в Україні призначили Джулію Девіс
Новим послом США в Україні призначили Джулію Девіс
«Не хочу критикувати, але…» Гетманцев оцінив роботу нового керівництва Податкової
«Не хочу критикувати, але…» Гетманцев оцінив роботу нового керівництва Податкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
83K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
69K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
56K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
46K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua