Стерненко після замаху показав перше фото з лікарні

На Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї

Сьогодні, 1 травня, на Сергія Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї

Волонтер та активіст Сергій Стерненко опублікував фото з лікарні після замаху. Допис він розмістив у своїй соціальній мережі, передає «Главком».

«Не сьогодні, росіяни. Ще потанцюю на ваших могилах!», – написав він.

Раніше волонтер показав фото свого охоронця, кофту якого «прошила» куля.

«Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво», – додав Стерненко.

Фото одягу охоронця Стерненка фото: соцмережі Стерненка

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Як відомо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту.