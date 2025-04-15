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На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту
Затриманому нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Під час конфлікту зловмисник накинувся на військового та вдарив у груди ножем

Поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у завданні тяжкого ножового поранення військовому. Біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі раніше неодноразово судимий нападник завдав удару в груди військовому та втік, але був затриманий наступного дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Повідомляється, що правоохоронці отримали  повідомлення від медиків про те, що на вулиці Бережанській лежить чоловік із ножовим пораненням. На місці події слідчо-оперативна група та оперативники  з’ясували, що біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом виник конфлікт. Сварка швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив військового в груди.

Сварка біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом справи швидко переросла в бійку
Сварка біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом справи швидко переросла в бійку
фото: Національна поліція України

«Після скоєння злочину нападник втік з місця події, позбувшись знаряддя злочину. Потерпілого військового госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини до медичного закладу», – йдеться у повідомленні. 

Уже наступного дня правоохоронці розшукали порушника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше неодноразово судимий 43-річний киянин.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі
Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначили у поліції, санкція вказаної статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва виніс вирок 21-річному чоловіку, який зухвало пограбував військовослужбовця. Зловмисник проведе за ґратами сім років. Інцидент стався у лютому цього року. До правоохоронців звернувся військовий, який повідомив, що повертаючись ввечері додому зі служби, став жертвою грабіжника.

Теги: Київ військові напад поліція поранення конфлікт сварка

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