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Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
Михайло Резнікович пожалівся на те, що Київ нібито став чужим для нього
фото: glavcom.ua

Звільнений керівник столичного театру Лесі Українки тужить за російською мовою на сцені і цитатою Окуджави описує своє ставлення до війни

Колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович не знає, хто винен у війні в Україні. Він зазначив, що винного нібито «знайде час».

«Слідом за Окуджавою можу повторити: «Ах, війна, що ж ти зробила, підла»… А ось хто автор, цієї війни – руйнівник, потім розсудить час», – написав Резнікович.

Певно, колишньому керівнику Національного драматичного театру не достатньо знати, що останні 500 діб великої війни російські окупанти щоденно вбивають цивільних українців, руйнують їхні оселі. Як стверджує Резнікович, йому досі не зрозуміло, хто автор цієї війни.

Опісля 85-річний режисер також пожалівся на те, що Київ, який не вдалося захопити росіянам, тепер нібито став чужим для нього.

«Я відчув себе іноземцем у місті, де прожив пів століття. Стало важко дихати. Повітря все більше наповнене і ненавистю, злістю і ще якоюсь майже щасливою зловтіхою!», – пожалівся Резнікович.

Резнікович взявся ностальгувати за минулим театру, проте раптово сказав, що не знає, хто саме винний у війні
Резнікович взявся ностальгувати за минулим театру, проте раптово сказав, що не знає, хто саме винний у війні
скріншот

Нагадаємо, що колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену. При цьому сам 85-річний Резнікович перебуває за кордоном і досі судиться за посаду.

До того ж за інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Більше того звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

Навесні 2022 року театр де-факто (а з 30 грудня 2022 року офіційно) очолив Кирило Кашліков. Режисер поновив роботу драматичного театру та викинув із назви закладу «російський». До слова, Резнікович з Лондона розказав, що він не може пробачити своєму наступнику.

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Теги: війна Михайло Резнікович

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