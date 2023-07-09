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Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт

Діана Гасюк
glavcom.ua
Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт
Командир «Азова» Денис Прокопенко
фото: Telegram

На запитання журналістів, чи повернуться вони на фронт, командир «Азова» Денис Прокопенко сказав: «Це наша найголовніша мета»

Командир «Азова» Денис Прокопенко, на позивний «Редіс», який разом з бойовими побратимами сьогодні прибув до України з Туреччини, повідомив про намір повернуться на фронт. Про це повідомляє кореспондент «РБК-Україна».

«Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота, і відсьогодні ми разом з вами продовжуємо боротьбу, ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Найголовніше на сьогодні - це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території і я впевнений, що ми зробимо все можливе й неможливе, аби прискорити цей процес, аби війна дійшла до свого логічного завершення», - наголосив командир «Азова».

У відповідь на запитання журналістів, чи повернуться вони на фронт, Прокопенко сказав: «Звісно, для цього ми повернулися в Україну, це наша найголовніша мета».

Прокопенко подякував Президентові України, його команді, а також Силам оборони і всім, хто бореться за Україну і захищає її від ворога.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азовсталі», яких він забрав із Туреччини.

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«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна фронт

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