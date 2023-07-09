Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт

На запитання журналістів, чи повернуться вони на фронт, командир «Азова» Денис Прокопенко сказав: «Це наша найголовніша мета»

Командир «Азова» Денис Прокопенко, на позивний «Редіс», який разом з бойовими побратимами сьогодні прибув до України з Туреччини, повідомив про намір повернуться на фронт. Про це повідомляє кореспондент «РБК-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота, і відсьогодні ми разом з вами продовжуємо боротьбу, ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Найголовніше на сьогодні - це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території і я впевнений, що ми зробимо все можливе й неможливе, аби прискорити цей процес, аби війна дійшла до свого логічного завершення», - наголосив командир «Азова».

У відповідь на запитання журналістів, чи повернуться вони на фронт, Прокопенко сказав: «Звісно, для цього ми повернулися в Україну, це наша найголовніша мета».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокопенко подякував Президентові України, його команді, а також Силам оборони і всім, хто бореться за Україну і захищає її від ворога.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азовсталі», яких він забрав із Туреччини.

Раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі».

«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.