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Світ не може допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – глава МЗС Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Світ не може допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – глава МЗС Британії
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі
фото з відкритих джерел

Клеверлі підкреслив, що Генеральна Асамблея ООН регулярно закликає РФ до досягнення миру на основі принципів, викладених у Статуті ООН

Світ не повинен допустити подовження війни РФ проти України ще на 500 днів, тому Росія повинна негайно вивести свої війська з території держави. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН, передає Укрінформ.

«Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів»,- заявив він.

Клеверлі підкреслив, що Генеральна Асамблея ООН регулярно закликає Російську Федерацію до досягнення миру на основі принципів, викладених у Статуті ООН.

«План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру», – наголосив глава МЗС Британії.

Британський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота хоче справедливого та міцного миру, тому РФ має вже зараз вивести війська з України.

«Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз»,- заявив Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн. Про це під час візиту в Київ заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Також голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією.

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Теги: росія міністр війна путін Україна

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