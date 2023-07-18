Світ не може допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – глава МЗС Британії

Клеверлі підкреслив, що Генеральна Асамблея ООН регулярно закликає РФ до досягнення миру на основі принципів, викладених у Статуті ООН

Світ не повинен допустити подовження війни РФ проти України ще на 500 днів, тому Росія повинна негайно вивести свої війська з території держави. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН, передає Укрінформ.

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«Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів»,- заявив він.

Клеверлі підкреслив, що Генеральна Асамблея ООН регулярно закликає Російську Федерацію до досягнення миру на основі принципів, викладених у Статуті ООН.

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«План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру», – наголосив глава МЗС Британії.

Британський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота хоче справедливого та міцного миру, тому РФ має вже зараз вивести війська з України.

«Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз»,- заявив Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн. Про це під час візиту в Київ заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

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Також голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією.