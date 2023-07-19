Битву за Кишинівський плацдарм розпочато

Майбутні вибори у Молдові важливі і для України

В наших інтересах, щоб проросійськи сили не отримали реванш в Молдові

В Молдові цьогоріч місцеві вибори, але насправді це початок великої виборчої кампанії за зміну влади в країні, адже після місцевих в наступному році будуть президентські вибори, а за ними у 2025 й парламентські вибори.

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Після першої болючої політичної поразки в Молдові, коли Мая Санду перемогла проросійського Ігора Додона, який очолює тамтешніх соціалістів, кремль вирішив змінити стратегію своїх дій в Республіці Молдова.

В москві зрозуміли, що електоральної маси на лівому спектрі більше недостатньо, щоб продовжувати утримувати владу в республіці. В умовах того, що цей виборець переважно старшого віку, є великі шанси назавжди втратити Молдову з орбіти власного впливу…

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Як наслідок такої диспозиції, в російські спецслужби активізували «наступника», якого вони готували на зміну Додону. І не просто активізували, а вирішили десантувати його на нове для росіян електоральне поле.

Я вже писав весною пост, що в кремля є свій «троянський кінь», яким російські спецслужби будуть намагатись отримати реванш в Молдові.

Мова про мера Кишинева Івана Чебана

Чебан починав політичну кар’єру в комуністичній партії де під лідерством Вороніна здобував свій перший політичний досвід. Згодом, разом з Додоном він покинув комуністів, які почали втрачати популярність, й став членом соціалістичної партії.

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Власне це були політтехнологічні процеси для утримання електорату, який переставав бути проросійським, але все ще мав сентиментальні спогади про радянський союз і прагнув економічної співпраці з росією.

Проте, у середовищі політичного класу це була боротьба за фінансові потоки з кремля. Воронін втратив потенціал і першим номером на той момент став Додон, якого тепер має Чебан, ставши головним проектом російських спецслужб.

Стратегічне завдання для росії на цей рік – перемогти в єдиному першому турі на виборах мера столиці повторно. В умовах, коли в Кишиневі до 35 % електорату, це створює чудовий плацдарм для захоплення президентського крісла.

Досягнення цього завдання наближає їх до головної стратегічної цілі – завдати поразку Майї Санду.

Їм очевидно, що виборець соціалістів проголосує радше за колишнього соціаліста, і комуністи – також. Ілан Шор скаже своїм зробити те ж саме, і його піддані зроблять те ж саме.

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В умовах, коли Чебану вдасться завоювати власний право-центриський електорат на рівні 17% національних відсотків, а це половина від електорату столиці, він без жодних труднощів потрапить до другого туру, де при підтримці патерналістів з лівого флангу завдасть поразки чинній президентці.

А від так, нова партія Шора, будь то Відродження чи будь яка інша з його проектів, рештки соціалістів з комуністами, а також Альтернатива Чебана у 2025 році виходять на здатність сформувати нову парламентську коаліцію.

Власне, такою є стратегія російських спецслужб в Молдові.

Яка стратегія Чебана на виборах в Кишиневі

Щоб реалізувати стратегію реваншу в Молдові, спершу треба захопити Кишинівський плацдарм. І тут всі зусилля покладені на те, щоб в столиці Республіки Молдова з шаленою перевагою переміг Іван Чебан, якого минулих виборів за підтримки кремля поставили мером. На той момент він був претендентом на заміну Додона на чолі соціалістів, але електоральні зміни внесли свої корективи у стратегію.

Для разючої перемоги, в умовах коли на виборипідуть і соціалісти, і в якійсь подобі «шорівці», важливо захопити поміркований утилітарний електорат «політичного центру», і забрати побільше «правих».

Для досягнення цих цілей кампанії Чебан активно позиціонує себе як проєвропейського політика, а сама виборча кампанія буде побудована на утилітарних гаслах для «політичного центра».

Загалом, якщо проаналізувати те, що зараз роблять російські технологи, це суцільний косплей з українських рішень.

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Почнемо з того, що назвали партію з опором на слові альтернатива у ній, мовляв партія Чебана є альтернативою партіям Санду та Додона. І зробили це після того, як мер Кишинева приїжджав вивчати досвід в Чернівці, де минулих виборів виграла «Єдина Альтернатива», яка була альтернативою партії тодішнього міського голови Олексій Каспрук та партії його головного опонента Команда Михайлішина.

Головне утилітарне гасло на не ідеологічний електорат є алюзією на назви двох потужних місцевих партій з Одещини та Хмельниччини. Мова про партію мера Одеси Геннадія Труханова «Довєряй дєлам» та партію Олександра Гереги «За конкретні справи!»

На тлі розчарування низькими компетенціями монобільшості партії пас, а також жахливим кадровим голодом правлячої команди, технологи Чебана будуть намагатись осідлати суспільні настрої, – мовляв політики лише плескають язиком, в той час як він, «міцний господарник», працює на благо громади.

Наразі Чебан – лідер опитувань. Серед тих, хто визначився, біля 38% за нього. Але при цьому, біля 30% мешканців міста не визначились з вибором. Такі дані демонструє опитування одного з політичних штабів в Кишиневі. Ними поділились зі мною при минулому робочому візиті в столицю Молдови.

Це означає, що всі штаби будуть воювати за ці 30%. Від того, який з них переможе, буде залежати і результат виборів мера Кишинева, а відтак – хто стане фаворитом наступних президентських виборів.

До 5 листопада, коли обиратимуть місцеву владу в республіці, всі сторони будуть докладати максимум зусиль, щоб вирвати власну перемогу.

То ж можна говорити, що битва за Молдову наближається до першої кульмінації

Дуже сподіваюсь, що українські служби допоможуть молдовським спільно протидіяти стратегії кремлівського реваншу.

В наших інтересах, щоб проросійськи сили не отримали реванш в сусідів, аби ми не отримали нові сотні кілометрів ризикового кордону, проблеми з постачанням озброєнь, якій йдуть транзитом через Республіку Молдова, а також труднощі в торговельних операціях.

Буду продовжувати стежити за ситуацією й інформуватиму вас…