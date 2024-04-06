Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто знищив українську зброю у Сватовому: ДБР представило фільм-розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто знищив українську зброю у Сватовому: ДБР представило фільм-розслідування
У майже годинному відео показали, хто та як підірвав арсенал зброї у Сватовому у 2015 році
фото: скріншот із відео

ДБР розсекретило усю інформацію про злочин, який російські спецслужби приховували дев’ять років

Державне бюро розслідувань спільно з колегами з Чехії провели унікальне розслідування, в ході якого повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

За результатами розслідування було знято документальний фільм.

У майже годинному відео показали, хто та як підірвав арсенал зброї у Сватовому у 2015 році, хто був замовником та виконавцем цієї диверсії. Крім того, творці фільму розповіли, де в Україні «засвітилися» російські розвідники Мішкін і Чепіга та до чого тут Путін.

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули три військовослужбовця та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в Генштабі називали теракт.

Також наприкінці 2014 року на складах із боєприпасами в чеському селі Врбетіце сталося кілька вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривали майже шість років і закінчилися восени минулого року. Завдані збитки та витрати, необхідні для очищення територій біля складів, оцінюють приблизно в 1 млрд чеських крон (орієнтовно $47 млн).

У квітні 2021 року влада Чехії заявила про причетність до вибухів російської військової розвідки. Чеська поліція припускає, що, можливо, боєприпаси у Врбетіце вибухнули випадково – насправді спецслужби РФ хотіли підірвати їх у Болгарії.

Кремль заперечує причетність РФ до вибухів у Врбетіце і звинувачує Чехію у провокаціях. Чеська влада заявляла, що вимагатиме від Росії компенсації за наслідки вибухів у розмірі не менше ніж 1 млрд чеських крон. У РФ відповіли, що платити Празі не збираються.

За інформацією чеських ЗМІ, власник компанії з виробництва зброї за день до вибуху у Врбетіце зупинявся в готелі, де жили агенти ГРУ РФ.

Теги: зброя путін розслідування злочин фільм відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Гайдай сподівається вже наступного року зробити техніко-економічне обгрунтування будівництва доріг
Новий очільник Луганщини пояснив, чому влада відмовилася від будівництва залізничної ділянки Білокуракине-Сватове
11 грудня, 2019, 08:00
ЗСУ атакують ворога на лінії Сватове – Кремінна
ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове-Кремінна: карта боїв ISW
6 грудня, 2022, 05:33
Рашисти намагаються зупинити просування наших військ на Луганстькому напрямку
Окупанти концентрують сили у напрямку Сватове-Кремінна
8 грудня, 2022, 10:32

Суспільство

Хто знищив українську зброю у Сватовому: ДБР представило фільм-розслідування
Хто знищив українську зброю у Сватовому: ДБР представило фільм-розслідування
Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують
Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують
Дружина-християнка була проти, щоб чоловік брав до рук зброю: як суд покарав ухилянта
Дружина-християнка була проти, щоб чоловік брав до рук зброю: як суд покарав ухилянта
Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
11K
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
9715
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
5986
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
5466
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
4062
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua