Хто знищив українську зброю у Сватовому: ДБР представило фільм-розслідування

У майже годинному відео показали, хто та як підірвав арсенал зброї у Сватовому у 2015 році

ДБР розсекретило усю інформацію про злочин, який російські спецслужби приховували дев’ять років

Державне бюро розслідувань спільно з колегами з Чехії провели унікальне розслідування, в ході якого повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

За результатами розслідування було знято документальний фільм.

У майже годинному відео показали, хто та як підірвав арсенал зброї у Сватовому у 2015 році, хто був замовником та виконавцем цієї диверсії. Крім того, творці фільму розповіли, де в Україні «засвітилися» російські розвідники Мішкін і Чепіга та до чого тут Путін.

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули три військовослужбовця та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в Генштабі називали теракт.

Також наприкінці 2014 року на складах із боєприпасами в чеському селі Врбетіце сталося кілька вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривали майже шість років і закінчилися восени минулого року. Завдані збитки та витрати, необхідні для очищення територій біля складів, оцінюють приблизно в 1 млрд чеських крон (орієнтовно $47 млн).

У квітні 2021 року влада Чехії заявила про причетність до вибухів російської військової розвідки. Чеська поліція припускає, що, можливо, боєприпаси у Врбетіце вибухнули випадково – насправді спецслужби РФ хотіли підірвати їх у Болгарії.

Кремль заперечує причетність РФ до вибухів у Врбетіце і звинувачує Чехію у провокаціях. Чеська влада заявляла, що вимагатиме від Росії компенсації за наслідки вибухів у розмірі не менше ніж 1 млрд чеських крон. У РФ відповіли, що платити Празі не збираються.

За інформацією чеських ЗМІ, власник компанії з виробництва зброї за день до вибуху у Врбетіце зупинявся в готелі, де жили агенти ГРУ РФ.