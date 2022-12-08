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Окупанти концентрують сили у напрямку Сватове-Кремінна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти концентрують сили у напрямку Сватове-Кремінна
Рашисти намагаються зупинити просування наших військ на Луганстькому напрямку
фото ілюстративне

У лікарнях на окупованих територіях максимально звільняючи ліжковий фонд під поранених росіян

Російські загарбники стягнули велику кількість техніки на Сватівський та Кремінський напрямки, таким чином намагаються зупинити наступ Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Що стосується Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ. Білогорівку росіяни атакують цілодобово, постійно обстрілюють цей населений пункт», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що у лікарнях на окупованих територіях максимально позбуваються цивільних пацієнтів – виписують їх, звільняючи ліжковий фонд під поранених окупантів.

«Із медичних закладів, що розташовані поблизу лінії фронту, росіяни давно вивезли обладнання. Тому важкопоранених бойовиків там не врятувати. Їх везуть у бік Луганська та не завжди довозять», – додав він.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: окупанти Луганщина війна Сергій Гайдай наступ Бахмут росіяни

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