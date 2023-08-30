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Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
Денис загинув у 31 рік
фото: Національний заповідник «Софія Київська» / facebook

Чоловік покинув роботу у заповіднику та вирушив на фронт, де у лавах ЗСУ захищав країну від ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Борисова.

Випускник кафедри археології Києво-Могилянської академії, молодий науковець, науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська», солдат ЗСУ Денис Борисов загинув 9 червня від розриву ворожого снаряду.

Чоловік покинув роботу у заповіднику та вирушив на фронт, де у лавах ЗСУ захищав країну від ворога. Колеги відгукуються про нього тепло і висловлюють щирі співчуття сім’ї, друзям та близьким. Вдовою залишилася дружина Дениса.

«Денис був щирим, доброзичливим, відповідальним, безліч відкриттів та досягнень чекало б на нього, якби не жорстока війна», – написав колектив заповідника.

Денис Борисов працював науковим співробітником, проте після початку повномасштабного вторгнення вирушив захищати рідну землю у лавах ЗСУ
Денис Борисов працював науковим співробітником, проте після початку повномасштабного вторгнення вирушив захищати рідну землю у лавах ЗСУ
фото: Національний заповідник «Софія Київська» / facebook

Відомо, що Денис Борисов займався вивченням історії життя та побуту мешканців Будинку митрополитів Софійського монастиря. Знайшов цікаві свідчення, брав участь у наукових форумах, облаштував Митрополичий будинок, проводив екскурсії, читав лекції, влаштовував виставки. Напередодні виклику у військкомат його призначили керівником музею «Кирилівська церква».

Денис загинув від російської артилерії
Денис загинув від російської артилерії
фото: Національний заповідник «Софія Київська» / facebook

«Молодий, завзятий, активно з наснагою взявся за роботу в новому для нього осередку Софійського заповідника. Одначе Батьківщина закликала встати на її захист і він пішов. Жахливо, що гинуть наші чоловіки, а коли гинуть такі молоді, які мали б для України зробити багато доброго, наукового, справжнього – це гірко, це неприпустимо, це трагічно. Мав симпатичну дружину, а нащадків, на жаль, не залишив...» – додала колега загиблого.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять смерть військові солдат фронт

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