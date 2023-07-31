Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чому Україна не може перебудуватись на «військову економіку»

glavcom.ua
Українська економіка переживає серйозний виклик через війну
фото з відкритих джерел

Нам потрібно налаштовувати стимули та створювати системні умови для появи мобілізаційної економіки

В Україні вирує дискусія щодо військової економіки, виробництва дронів, переведення всіх ресурсів на військові рейки, тощо.

Якщо ви помітили, я ніколи не вживав у своїй аналітиці термін «військова економіка».

Більше того, вважаю цю модель неможливою для реалізації.

І не тільки в Україні, а й будь-де у 21 столітті (приклад КНДР, думаю, розглядати не варто).

Зверніть увагу:

навіть в РФ, де система планування та силового примусу значно потужніші за Україну, ніхто не ризикнув запровадити модель військової економіки (імені Малишева).

Так, саме Малишев, на честь якого названо танковий завод у Харкові, був одним із технократів воєнної сталінської моделі економіки під час Другої світової війни.

Технократом воєнної економіки нацистської Німеччини був відомий архітектор і менеджер Шпеєр.

Військова економіка базується на примусовій та низькооплачуваній праці «на мінімалці» або за «харчі».

У Сталіна був ГУЛАГ та майже дармова праця робочих уральських заводів за «пайок».

У Гітлера – праця в'язнів концтаборів.

За що Шпеєр і отримав свої 20 років на Нюрнбергському процесі.

Саме тому, у форматі економіки споживання 21 століття, в умовах інформаційного суспільства, модель військової економіки неможлива навіть в РФ.

А в Україні і поготів.

Більше того, її запровадження завершилось би дуже швидкою катастрофою.

А що тоді потрібно?

Мобілізаційна економіка. Або військове кейнсіанство.

Це коли держава створює економічні стимули для забезпечення перемоги у війні.

До речі, модель мобілізаційної економіки була під час Другої світової війни у Великій Британії та США.

Саме тому, там не було такої яскравої фігури як Шпеєр.

У англійців був хоча б Клемент Еттлі, заступник і політичний супротивник Черчілля одночасно.

Саме той Еттлі, що виграв у куміра британців Черчілля вибори у 1945 році.

Еттлі сформував модель мобілізаційної економіки.

А у США і згадати особливо нема кого, окрім Рузвельта.

Чому?

Тому що там функцію економіки забезпечували не окремі технократи, а системні умови та налаштування стимулів.

А далі – творча енергія підприємців.

Саме тому, США остаточно подолали Велику Депресію 30-х років лише під час Другої світової війни.

Тоді ж відбулась системна індустріалізація країни, нова урбанізація, залучення у робочий клас жінок та расових меншин, що мало довгострокові політико-економічні та соціальні наслідки для країни в цілому.

Згадаймо лише трудовий фронт.

Люди не працювали за копійки. Навпаки, суспільні доходи та накопичення динамічно зростали.

В Україні немає свого Шпеєра, хіба є люди, яким здається, що вони «шпеєри».

Але це тільки здається.

Проте у нас є творча енергія мас.

Саме тому, нам потрібно налаштовувати стимули та створювати системні умови для появи мобілізаційної економіки.

Наприклад, окрема платформа держзакупівель, в тому числі у оборонному замовленні, для малого і середнього бізнесу.

Надання Генштабу права на фінансування науково-дослідних та конструкторських робіт, промислових зразків, моделей та інновацій.

Створення цифрової платформи «вулиця майстрів» для відбору найкращих винаходів та технологій у секторі оборони.

Ця платформа має функціонувати у інтерактивному режимі, із зворотнім зв'язком виробників та військових.

Тобто, «вулиця майстрів» – це цифровий інструмент для запуску горизонтальної конкуренції між винаходами.

Системний коворкінг та бізнес-акселератор, коли держава стає своєрідним «бізнес-ангелом»таких проектів.

А потім Генштаб через систему попередніх замовлень «витягує» переможців по вертикалі, забезпечуючи вже ринкову конкурентоспроможність для вітчизняних виробників.

Своєрідна вертикально-горизонтальна акселерація проектів оборонного замовлення.

Але для цього необхідно надати Генштабу право на фінансування наукових та інноваційних розробок на стадії ідеї.

І тоді ми виграємо «дронову війну».

Наразі, весь наш дискурс зосереджено лише навколо «кому дали» і «кому не дали», кого запросили на нараду, а кого – ні.

З таким підходом у технологічній війні точно не перемогти.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка військові Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові кожен день віддають всі сили заради своєї країни
Що варто зробити, коли ви бачите військового з пораненням
30 червня, 14:40
РФ визнала, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
30 червня, 16:04
Українські війська виконують основне завдання зі знищення російської сили
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Андрющенко каже, 35 тис. російських військових перебуває на території Маріуполя та району
Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко
13 липня, 09:33
Майор Іван Шаламага, якого Валерій Маркус згадав в рапорті
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
12 липня, 09:54
Олена Білозерська наголосила, що Маркусу не варто було виносити конфлікт на публічну площину
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
12 липня, 14:00
На будинок виведено проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
25 липня, 07:18
Галущенко нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС
Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті
26 липня, 08:55
Економіка США помітно змінюється
Американців чекає richsession. Економіка США входить у незвичну фазу
Сьогодні, 11:35

Олексій Кущ

Чому Україна не може перебудуватись на «військову економіку»
Чому Україна не може перебудуватись на «військову економіку»
Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
Економічна свобода – наша релігія
Економічна свобода – наша релігія
Щодо перспектив вступу України до НАТО
Щодо перспектив вступу України до НАТО
Ізраїльська модель безпеки. Чи можна застосувати для України?
Ізраїльська модель безпеки. Чи можна застосувати для України?
Світова економіка перестала помічати війну в Україні
Світова економіка перестала помічати війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
79K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
53K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
29K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
23K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
22K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту