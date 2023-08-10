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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Abrams для України. Чому це настільки важливо

glavcom.ua
Саме зараз американці працюють над радикальною модернізацією «Абрамса» під індексом Abrams MX
фото з відкритих джерел

До успішності застосування Abrams на полі бою в Україні буде особливо підвищена увага, навіть порівняно з «Леопардами»

По передачі танків Abrams для України:

Ситуацію з темпами передачі та конкретною модифікацією танків Abrams, які будуть передаватись ЗСУ, насправді варто спростити до такого рівня – в нас скоро будуть «Абрамси» і ще й безплатно, та й добре на тому.

Польща і Тайвань ще досі не почали отримувати такі ж танки, замовлені за комерційними контрактами ще в 2021 році. Формування «танкової коаліції» для України стало своєрідною milestone, що зафіксувала прямо таки радикальний ріст вартості ОБТ для нових покупців, після чого наприклад цінник на новий Leopard 2 хіба що трошки не дотягує до показника в 30 мільйонів євро за машину.

Чому танки Abrams для України матимуть броню без збідненого урану – теж є свої моменти.

Американці нікому не дають «Абрамси» саме з «оригінальною» бронею, і навіть за будь-які гроші, і навіть австралійцям не дають, не кажучи вже про Польщу чи навіть Єгипет (як гордого власника єдиного поза межами США заводу по крупновузловому складанню Abrams).

А з іншої сторони, практика контрнаступу ЗСУ на Півдні показала, що на живучість танка в сучасних умовах впливають зовсім інші речі – наприклад, наявність протимінних тралів, налагоджена служба ремонту та евакуації, достатній рівень ситуаційної обізнаності.

У випадку з «Абрамсами» для ЗСУ важливішим є не стільки броня зі збідненого урану, а достатній рівень захисту від «Ланцетів» для бензовозів, що возитимуть паливо для цих ненажерливих танків.

Варто бути готовими, що до успішності застосування Abrams на полі бою в Україні буде особливо підвищена увага, навіть порівняно з «Леопардами».

У випадку з Leopard 2 в чомусь було «простіше», бо в розпорядженні ЗСУ опинились танки модифікацій A4-A6, в той час як бундесвер уже має новітні A7, а країни Європи стали в чергу за більш новітнішим A8.

А от саме зараз американці працюють над радикальною модернізацією «Абрамса» під індексом Abrams MX, яка покликана вирішити усі проблеми цього танка – надмірна маса, висока енергоємність силової установки, покращення захисту із установкою «безпілотної» башти і так далі. І очевидно, що на хід цієї модернізації явно впливатиме практика використання «Абрамсів» в строю ЗСУ.

Але водночас, варто бути готовими, що підвищеною увагою до Abrams на полі бою в Україні буде користуватись і російська пропаганда.

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Джерело
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Теги: танки війна

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