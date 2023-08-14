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Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин хоче збільшити кількість ракет у країні
фото:KCNА

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наполіг на різкому збільшенні виробництва ракет

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав великі військові заводи країни і закликав до «різкого збільшення» потужностей з виробництва ракет. Про це пише KCNА.

«Він поставив важливу мету різко збільшити існуючі потужності з виробництва ракет на основі успіхів, вже досягнутих заводом, з тим, щоб налагодити масове виробництво ракет відповідно до вимог системи розширених та посилених фронтових частин, ракетних підрозділів та оперативних планів», –  йдеться в повідомленні.

За словами Кім Чен Ина, фабрика повинна зосередити свої зусилля на виробництві тактичних ракет, унеможливити науково-технічні проблеми, що виникають у виробництві, покращити автоматизацію та самодостатність виробничого процесу, і продовжувати нарощувати виробничі потужності. Кім Чен Ин висловив задоволення тим фактом, що поточне завдання з виробництва боєприпасів виконується без збоїв у запланованому порядку, зорема завдяки активній модернізації процесів.

Кім Чен Ин також заявив, що армія КНДР повинна мати «переважну військову силу і бути в повній готовності до реагування на будь-яку війну в будь-який час».

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до можливої війни

На сьомому розширеному засіданні 8-го Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. На його місце призначено генерала Рі Йон Гіля.

До слова, Рада Безпеки ООН схвалила виняток із санкцій для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що дозволяє імпорт у країну наметів. Про це повідомляє Yonhap.

Раніше, 20 липня, комітет ООН, який відповідає за контроль за санкціями, ухвалив тимчасове скасування заборони на ввезення «універсальних» наметів до Північної Кореї з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Таке рішення дозволить ООН допомогти Північній Кореї подолати наслідки посухи та інших надзвичайних ситуацій.

За заявою представників комітету, виняток із санкцій залишатиметься у дії протягом дев'яти місяців. Однак поки що невизначено, коли саме товари будуть доставлені до Північної Кореї, оскільки через пандемію Covid-19 Пхеньян підтримує високий рівень прикордонного контролю.

Читайте також: Північна Корея готується до війни. Але проти кого?

Теги: армія імпорт партії військові Північна Корея диктатор

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