Українська розвідка зробила попередження жителям Москви

«Бавовна» в Підмосков'ї в ніч на 11 серпня

Кількість щоденних атак на російські міста може збільшитись

Жителям Москви слід очікувати на нові напади безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах ескалації війни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Kyiv Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поняття безпеки все більше віддаляється від жителів Москви. Весь світ продовжує бачити, що російська оборонна система і країна, що претендує на провідну роль на ринку озброєнь, є неефективною, застарілою і не може адекватно відповідати на сучасні виклики», – заявив він.

За словами Юсова, це є симптомом керівництва російського диктатора Володимира Путіна, який «продовжує вести до деградації системи державного управління».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливо, ця тенденція призведе жителів Москви до правильних висновків – вірити чи не вірити російському телебаченню та російській пропаганді, продовжувати чи не продовжувати підтримувати злочинний режим», – припустив він.

Юсов додав, що кількість щоденних атак на російські міста може збільшитись.

«Враховуючи динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення кількості щоденних атак», – додав він.

При цьому Юсов зазначив, що в ударах у відповідь України є і «певна справедливість».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Внаслідок злочинної та геноцидної війни путіна проти України українці позбавлені можливості користуватися повітряним транспортом, літаки та наші аеропорти не працюють або зруйновані. Сьогодні москвичі можуть відчути щось подібне», – каже Юсов.

До слова, триває 534-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.