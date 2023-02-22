Хвилина мовчання: згадаймо телевізійника Андрія Загоруйка

Андрій Загоруйко пропрацював у журналістиці майже 20 років

Із початком повномасштабного вторгнення чоловік як доброволець пішов захищати Україну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Загоруйка.

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Нещодавно на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві відбулося прощання з журналістом та режисером телеканалу «Київ», активним учасником Революції Гідності й бійцем 25-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ Андрієм Загоруйком.

Чоловік загинув 3 листопада 2022 року в селищі Спірне під Бахмутом, але поховали його тільки 21 лютого 2023 року, оскільки весь цей час тривала експертиза ДНК.

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Народився Андрій Загоруйко 9 вересня 1974 року на Донеччині. 1996-го закінчив з відзнакою математичний факультет Донецького державного університету. Вісім років займався викладацькою діяльністю.

Телевізійну кар’єру розпочав 2004-го року на продакшн-студії «Фінфорт ТВ» в Донецьку, виконував функції режисера, сценариста, оператора. Працював режисером історичних проєктів на телеканалі «Тоніс», згодом – на аналогічній посаді на телеканалі «Сіті».

З 2012 року працював на телеканалі «Київ» – спочатку режисером, а відтак – автором і ведучим проєкту «Київські історії».

«За цей час Андрій встиг розповісти про десятки видатних киян, сотні подій та провести екскурс в історії різних районів столиці», – повідомляє канал у сюжеті, присвяченому загибелі колеги.

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«Він був доброю людиною, – поділилася режисерка телеканалу «Київ» Юлія Киба. – Інколи був дуже емоційним, вимогливим як до програми, так і до колег. Незважаючи на те, що він родом – із Донеччини, завжди розмовляв українською мовою. Дуже сильно любив Україну».

«Він був чудовим істориком, чудовим режисером, чудовою людиною, дуже патріотично налаштованою, – розповідає керівниця виробничого відділу телеканалу Яна Гуліна. – Був чудовим істориком».

Андрій мав гарне почуття гумору та нестандартне мислення. Захоплювався українським і світовим футболом. Був учасником Революції Гідності. Уперше долучився до революційних подій під час Маршу мільйонів. Потім постійно приходив на столичний Майдан. Був одним із тих, хто тримав оборону під час спроб розгону протестувальників у грудні 2013 року.

На війну пішов на самому початку війни, 1 березня, і загинув 3 листопада під мінометно-артилерійським обстрілом, боронячи рідну Донеччину.

По Андрієві залишилися батьки і молодший брат.

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«Андрій назавжди залишиться в пам'яті дуже світлою і доброю людиною. Він любив Київ, любив Україну. Був високо ерудованою, дуже цікавою людиною. Його «Київські історії» справді захоплювали. Це важка втрата для всіх, хто хоч раз з ним стикався», – сказала колега чоловіка Анастасія Гриценко.

За даними ІМІ, Андрій Загоруйко став 48-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії в Україні. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 40 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.