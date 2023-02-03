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Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні
фото з відкритих джерел

Повідомлення швейцарської газети спікер Білого дому назвав «абсолютно неправдивим»

Влада США спростувала інформацію, яку поширили швейцарські ЗМІ про те, що Білий Дім і ЦРУ пропонували Україні відмовитися від частини територій в обмін на мир з Росією. Про це пише видання The Newsweek.

У коментарі журналістам заступник представника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що твердження, опубліковане швейцарською газетою Neue Zürcher Zeitung, є «неточним».

Неназваний представник ЦРУ також запевнив журналістів, що керівник їхнього відомства Вільям Бернс не здійснював таємну поїздку до Москви в січні і не пропонував там мирний план по Україні. Повідомлення швейцарської газети спікер назвав «абсолютно неправдивим».

До відома, за повідомленням швейцарського видання, у середині січня 2023 року президент США Джо Байден доручив директору ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Бернс запропонував закінчити війну в обмін на українські території. Йшлося нібито про близько 20% території України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями. 

Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

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Теги: Вашингтон США ЦРУ війна Україна Донбас

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