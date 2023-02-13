Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олексія Бориса

Хлопець разом із батьком долучився до ЗСУ як доброволець у перші дні повномасштабного вторгнення Росії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо журналіста Олексія Бориса.

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На фронті загинув журналіст Олексій Борис. Боєць воював у складі 58-ї мотопіхотної бригади. Йому було 27 років.

Олексій Борис працював у «Юридичній газеті» з весни 2021 року. До цього він був співробітником юридичної компанії Arzinger.

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Одразу після нападу Росії на України 24 лютого 2022 року Олексій разом із батьком пішов добровольцем до військкомату. Його призвали до 58-ї мотопіхотної роти, що брала участь у боях на Сході.

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Захисник України Олексій Борис фото: Юридична газета

Спочатку хлопець служив у розвідувальній роті, потім його перевели до протитанкового артилерійського дивізіону. Був коригувальником, проводив аеророзвідку. Згодом Олексія призначили командиром взводу протитанкової артилерійської батареї.

Олексій Борис під час виконання бойового завдання фото з відкритих джерел

Головна редакторка видання Олена Осмоловська зазначила, що Олексій ще до повномасштабного вторгнення знав, що одразу піде у військкомат. Уже 26 лютого він з татом поїхав на навчання, а через місяць вони опинилися на «нулі».

«Бахмут, Часів Яр – туди весь час я направляла посилки, які збирали для його взводу. Молоді хлопці – розумні та небайдужі – першими стали на захист України. У війні з Росією ми втрачаємо найкращих, які рухали нашу країну до змін», – зауважила Осмоловська.

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За її словами, Олексій не терпів лицемірів, не пробачав зради. Він був завжди дуже щирим у своїх поглядах і почуттях, вірним у своїх принципах, серйозним та відповідальним.

Олексій Борис на передовій фото з відкритих джерел

У серпні 2022 року на сайті «Юридичної газети» вийшло інтерв’ю із Олексієм Борисом, в якому він поділився власним досвідом участі у протистоянні російській агресії та розповів, як у травні за день до того, як вирушити на Донбас, реалізував свою мрію – одружився із коханою.

За даними ІМІ, Олексій Борис став 46-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії в Україні. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 38 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.