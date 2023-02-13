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Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олексія Бориса

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олексія Бориса
Олексій Борис віддав життя за Батьківщину
фото: Юридична газета

Хлопець разом із батьком долучився до ЗСУ як доброволець у перші дні повномасштабного вторгнення Росії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо журналіста Олексія Бориса.

На фронті загинув журналіст Олексій Борис. Боєць воював у складі 58-ї мотопіхотної бригади. Йому було 27 років.

Олексій Борис працював у «Юридичній газеті» з весни 2021 року. До цього він був співробітником юридичної компанії Arzinger.

Одразу після нападу Росії на України 24 лютого 2022 року Олексій разом із батьком пішов добровольцем до військкомату. Його призвали до 58-ї мотопіхотної роти, що брала участь у боях на Сході.

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Захисник України Олексій Борис
фото: Юридична газета

Спочатку хлопець служив у розвідувальній роті, потім його перевели до протитанкового артилерійського дивізіону. Був коригувальником, проводив аеророзвідку. Згодом Олексія призначили командиром взводу протитанкової артилерійської батареї.

Олексій Борис під час виконання бойового завдання
Олексій Борис під час виконання бойового завдання
фото з відкритих джерел

Головна редакторка видання Олена Осмоловська зазначила, що Олексій ще до повномасштабного вторгнення знав, що одразу піде у військкомат. Уже 26 лютого він з татом поїхав на навчання, а через місяць вони опинилися на «нулі».

«Бахмут, Часів Яр – туди весь час я направляла посилки, які збирали для його взводу. Молоді хлопці – розумні та небайдужі – першими стали на захист України. У війні з Росією ми втрачаємо найкращих, які рухали нашу країну до змін», – зауважила Осмоловська.

За її словами, Олексій не терпів лицемірів, не пробачав зради. Він був завжди дуже щирим у своїх поглядах і почуттях, вірним у своїх принципах, серйозним та відповідальним.

Олексій Борис на передовій
Олексій Борис на передовій
фото з відкритих джерел

У серпні 2022 року на сайті «Юридичної газети» вийшло інтерв’ю із Олексієм Борисом, в якому він поділився власним досвідом участі у протистоянні російській агресії та розповів, як у травні за день до того, як вирушити на Донбас, реалізував свою мрію – одружився із коханою.  

За даними ІМІ, Олексій Борис став 46-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії в Україні. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 38 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.

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