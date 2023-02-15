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Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Українська військова розвідка використовує всі засоби, дозволені законом
фото з відкритих джерел

В оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують політику РФ щодо України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів представник військової розвідки Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida.

«На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники «великої Росії», – сказав Черняк.

Також, за його словами, деякі російські високопосадовці співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Черняк зазначив, що в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

«Усі вони роблять це (співпрацюють з українською розвідкою – ред.) заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається», – пояснив Черняк.

На його думку, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але «якщо він (Путін – ред.) втратить владу, вони його знищать».

Як повідомлялося, російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.

Раніше повідомлялося, що Путін вербує шпигунів у Великій Британії.

Теги: розвідка Україна росія війна путін

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