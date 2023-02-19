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Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю
Ван І та Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Американська сторона застерігає не лише від військової підтримки Москви, а й від спроб допомогти РФ ухилитися від санкцій

18 лютого 2023 року на полях Мюнхенської конференції з безпеки відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови комісії із закордонних справ компартії Китаю Ван І. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

В ході цієї зустрічі американський держсекретар попередив головного дипломата КНР про те, що влада Китаю зіткнеться з серйозними наслідками у разі, якщо ухвалить рішення надати допомогу Росії в її війні проти України або сприятиме Москві в ухиленні від санкцій.

Нагадаємо, що у суботу, 18 лютого, американські ЗМІ повідомили про стурбованість офіційного Вашингтону щодо можливої підтримки Китаєм російської армії. «Офіційні особи бачать ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до краю» надання смертоносної військової допомоги Росії, але не бути при цьому спійманим», – написало CNN.

Того ж дня свою заяву зробила віце-президентка Сполучених Штатів  Камала Гарріс. «Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни… Заглядаючи вперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії призведуть лише до продовження вбивств і подальшого підриву порядку, заснованого на правилах», — заявила вона під час свого виступу на  Мюнхенській конференції з безпеки.

Теги: війна санкції Китай США

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