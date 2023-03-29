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Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Цахнова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Цахнова
Олександр Цахнів був активістом
фото з відкритих джерел

Чоловік захищав рідну Донеччину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Цахнова.

Журналіст інформаційного агентства «Вчасно» із Покровська Донецької області, військовослужбовець Олександр Цахнів загинув 25 березня на Бахмутському напрямку під час ворожого обстрілу.

Олександр Цахнів до останнього подиху захищав Батьківщину
Олександр Цахнів до останнього подиху захищав Батьківщину
фото з відкритих джерел

Чоловік народився 1985 року в Покровському районі, більшу частину життя прожив у м. Селидовому. Мав досвід роботи в казначействі, відтак був координатором руху «Сильні громади», організовував громадські заходи й ініціативи, культурні події. З 2019 року Олександр – у складі журналістського колективу ІА «Вчасно».

«Він був журналістом-розслідувачем, автором дуже багатьох важливих для регіону антикорупційних розслідувань, – розповіла колега захисника Ольга Кирилова. – Викривав корупцію чиновників. Робив моніторинг державних закупівель. У нас тільки Саша міг розібратися у всіх цих схемах і підготувати дійсно класний матеріал».

Товариші по редакції особливо наголосили, що Олександр ніколи не терпів несправедливості. Проводити антикорупційні розслідування допомагав досвід роботи у казначейській службі. «З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії, – пишуть колеги Олександра. – Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на ділі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Ще Саша був талановитим музикантом – майстерно володів гітарою, інколи грав у гурті та завжди прикрашав будь-який захід своєю грою».

Олександр Цахнів добре грав на гітарі
Олександр Цахнів добре грав на гітарі
фото з відкритих джерел

Від самого початку повномасштабного вторгнення росіян Олександр Цахнів добровільно пішов служити у Збройних силах України. Захищав рідну Донеччину й тут загинув. У захисника залишилися батьки і дружина Валентина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять війна журналіст

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