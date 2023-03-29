Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Цахнова

Чоловік захищав рідну Донеччину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Цахнова.

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Журналіст інформаційного агентства «Вчасно» із Покровська Донецької області, військовослужбовець Олександр Цахнів загинув 25 березня на Бахмутському напрямку під час ворожого обстрілу.

Олександр Цахнів до останнього подиху захищав Батьківщину фото з відкритих джерел

Чоловік народився 1985 року в Покровському районі, більшу частину життя прожив у м. Селидовому. Мав досвід роботи в казначействі, відтак був координатором руху «Сильні громади», організовував громадські заходи й ініціативи, культурні події. З 2019 року Олександр – у складі журналістського колективу ІА «Вчасно».

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«Він був журналістом-розслідувачем, автором дуже багатьох важливих для регіону антикорупційних розслідувань, – розповіла колега захисника Ольга Кирилова. – Викривав корупцію чиновників. Робив моніторинг державних закупівель. У нас тільки Саша міг розібратися у всіх цих схемах і підготувати дійсно класний матеріал».

Товариші по редакції особливо наголосили, що Олександр ніколи не терпів несправедливості. Проводити антикорупційні розслідування допомагав досвід роботи у казначейській службі. «З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії, – пишуть колеги Олександра. – Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на ділі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Ще Саша був талановитим музикантом – майстерно володів гітарою, інколи грав у гурті та завжди прикрашав будь-який захід своєю грою».

Олександр Цахнів добре грав на гітарі фото з відкритих джерел

Від самого початку повномасштабного вторгнення росіян Олександр Цахнів добровільно пішов служити у Збройних силах України. Захищав рідну Донеччину й тут загинув. У захисника залишилися батьки і дружина Валентина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.