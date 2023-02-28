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Скільки росіян перебувають у Білорусі на навчаннях: прикордонники назвали цифру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки росіян перебувають у Білорусі на навчаннях: прикордонники назвали цифру
фото ілюстративне

Росія в будь-який момент може розпочати наступальні дії з Білорусі, навіть не маючи достатніх сил

Ударних угруповань, які могли б повторно вторгнутись в Україну, на території Білорусі немає, але ворог перекидає звідти підготовлені підрозділи, щоб далі відправити їх на схід України. Наразі в Білорусі на навчаннях знаходиться близько 9-10 тисяч військових РФ. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«На жаль, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку та розв’язала проти нашої країни. Однак і на напрямку Білорусі, і на напрямку кордону з Росією, де наші території були деокуповані, де ворога було відкинуто за межі кордону, на щастя, ми не фіксуємо створення якихось ударних угруповань, які б були готові до повторного вторгнення», – наголосив Демченко.

Росіяни в Білорусі зараз постійно залучені або до підготовки, або до спільних навчань разом з її армією.

Демченко також наголосив, що відсутність ударних угруповань ворога в білорусі не повинна заспокоювати.

«Навіть попри те, що на кордоні з Росією і Білоруссю таких немає ударних угруповань, які були б готові вторгнутись на територію України, не можна розслаблятися. Ми розуміємо підступність ворога і що в будь-який момент він може використати ці напрямки, навіть не маючи достатніх сил, але для створення або провокацій, або досягнення якихось короткострокових цілей. Тому кордон з Білоруссю максимально укріплюється як по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб підрозділи ДПСУ, інших складових Сил оборони мали всі можливості для того, щоб зустріти ворога і дати гідну відсіч», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: Білорусь війна росія окупанти

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