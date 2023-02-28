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Журналіст американського NBC незаконно потрапив до Криму. МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Журналіст американського NBC незаконно потрапив до Криму. МЗС відреагувало
скрін з відео

Ніколенко: «Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вїзду в Україну»

Американський телеканал NBC опублікував 28 лютого репортаж із тимчасово окупованого Росією Криму, де прямо вказується, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст. 

«NBC News приїхав до Криму потягом з Москви через Керченський (Кримський) міст, який був підірваний минулої осені, що стало стратегічним і символічним ударом по Путіну. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова», – повідомляє канал на своєму сайті.

Автори сюжету NBC стверджують, що більшість їхніх співрозмовників у Криму називають його територією Росії. Хоча канал згадує про придушення свободи слова на півострові, та стверджує, що і до анексії 2014 року населення там було «більш промосковським, ніж на решті території України».

У репортажі також наводяться заяви президента України Володимира Зеленського про наміри деокупувати Крим, а також заклики ООН до РФ повернутись до «міжнародно визнаних кордонів».

В українському МЗС вже відреагували на цю подію. 

«Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вїзду в Україну», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.

До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

Теги: журналіст війна Крим

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