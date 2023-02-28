Журналіст американського NBC незаконно потрапив до Криму. МЗС відреагувало

Ніколенко: «Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вїзду в Україну»

Американський телеканал NBC опублікував 28 лютого репортаж із тимчасово окупованого Росією Криму, де прямо вказується, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст.

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«NBC News приїхав до Криму потягом з Москви через Керченський (Кримський) міст, який був підірваний минулої осені, що стало стратегічним і символічним ударом по Путіну. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова», – повідомляє канал на своєму сайті.

Автори сюжету NBC стверджують, що більшість їхніх співрозмовників у Криму називають його територією Росії. Хоча канал згадує про придушення свободи слова на півострові, та стверджує, що і до анексії 2014 року населення там було «більш промосковським, ніж на решті території України».

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У репортажі також наводяться заяви президента України Володимира Зеленського про наміри деокупувати Крим, а також заклики ООН до РФ повернутись до «міжнародно визнаних кордонів».

В українському МЗС вже відреагували на цю подію.

«Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вїзду в Україну», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.

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До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.