Віцепрезидентка США відправилася в Африку: пояснить, хто винен у продовольчій кризі

Вашингтон прагне донести до країн Африки, що в економічних проблемах континенту винна російська агресія, а не західні санкції

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 25 березня розпочала свою поїздку до Африки. Це її перший візит до континенту на нинішній посаді. Про це повідомляє The Washington Post.

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Білий дім зазначив, що турне передбачає відвідування Гани, Танзанії і Замбії. Як наголошує видання, ці країни прагнуть зберегти демократію на тлі економічних проблем, які охопили континент.

Повідомляється, що адміністрація президента США має намір покращити відносини з країнами Африки, щоби зменшити їхню залежність від Китаю та Росії.

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«Російська війна проти України посилила їхні економічні проблеми через продовольчу кризу. Вашингтон прагне донести до країн Африки, що в цьому винна російська агресія, а не західні санкції», – пише The Washington Post.

Зазначається, що під час візиту Гарріс планує оголосити про американські інвестиції в країни, які вона відвідає, а також в африканський континент загалом.

Нагадаємо, що Кремль намагається завербувати на війну проти України громадян Анголи (Африка).

Раніше повідомлялося, що після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку.