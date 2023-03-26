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Віцепрезидентка США відправилася в Африку: пояснить, хто винен у продовольчій кризі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Віцепрезидентка США відправилася в Африку: пояснить, хто винен у продовольчій кризі
Камала Гарріс
Фото: Associated Press

Вашингтон прагне донести до країн Африки, що в економічних проблемах континенту винна російська агресія, а не західні санкції

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 25 березня розпочала свою поїздку до Африки. Це її перший візит до континенту на нинішній посаді. Про це повідомляє The Washington Post.

Білий дім зазначив, що турне передбачає відвідування Гани, Танзанії і Замбії. Як наголошує видання, ці країни прагнуть зберегти демократію на тлі економічних проблем, які охопили континент.

Повідомляється, що адміністрація президента США має намір покращити відносини з країнами Африки, щоби зменшити їхню залежність від Китаю та Росії.

«Російська війна проти України посилила їхні економічні проблеми через продовольчу кризу. Вашингтон прагне донести до країн Африки, що в цьому винна російська агресія, а не західні санкції», – пише The Washington Post.

Зазначається, що під час візиту Гарріс планує оголосити про американські інвестиції в країни, які вона відвідає, а також в африканський континент загалом.

Нагадаємо, що Кремль намагається завербувати на війну проти України громадян Анголи (Африка).

Раніше повідомлялося, що після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку.

Теги: війна Африка Камала Гарріс США криза

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