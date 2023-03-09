Окупанти готуються до оборони Керченського півострова (відео)

Ймовірно, саме Керченський півострів, за задумом окупантів, має стати останнім рубежем оборони окупаційної армії під час боїв за Крим

Російські загарбники готуються до великого контрнаступу ЗСУ на півдні. На його межі Керченського півострова починають будувати загородження. Про це йдеться у Telegram-каналі «Крим – край партизанської слави».

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«Окупанти в Криму почали будувати оборонні споруди, що розділяють Керченський півострів з іншою частиною Криму (Ленінський район). Станом на зараз вони встановлюють протитанкові загородження», – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, саме ця лінія, за загальним задумом російського командування, має стати останнім рубежем оборони окупаційної армії під час потенційних боїв за Крим.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вирили траншеї вздовж кримського узбережжя.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До відома, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.