Хвилина мовчання: згадаймо звукорежисера Івана Шульгу

Чоловік покинув роботу на телебаченні, аби боронити Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Шульгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У віці 34 років загинув український музикант та звукорежисер Іван Шульга, який з 2015 року працював на телеканалі СТБ. З початком повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Боєць відповідав за зв’язок під час військових операцій.

Мудрого – не одурити, чесного – не купити, мужнього – не зламати. Іван Шульга

Чоловік був частиною майже всіх популярних проєктів СТБ: «МастерШеф», «Зважені та щасливі», «Хата на тата», «Сюрприз-Сюрприз», «Світами за скарбами» та багатьох інших. Але з початком повномасштабного вторгнення він залишив знімальний майданчик, щоби боронити Україну на полі бою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення Івана піти воювати його колег та рідних не здивувало, зізнаються вони. Кажуть, Іван був справжнім патріотом. Ті, хто працював з чоловіком згадують його, як дуже веселого хлопця та талановитого професіонала. Друзі та рідні пам’ятатимуть його, як добру, чуйну людину та надійного товариша, а побратими – як мужнього та відважного воїна.

«Війна неабияк згуртувала громадськість, привернула увагу світової спільноти тощо, – написав Іван Шульга на своїй сторінці у соцмережах незадовго до загибелі. – Знайомі та приятелі, колеги, з якими спілкувався останнім часом менш тісно, раптом перетворились на чуйних волонтерів та просто небайдужих, що не співали диферамби, а зробили діло й допомогли. І надалі продовжують цю почесну місію. Пліч-о-пліч зі зброєю в руках опинились люди, які за дуже малої ймовірності зустрілись би в цивільному житті. Але мають спільну мету й впевнено виборюють Перемогу. Усвідомлення перериває виклик в радіо біля самого вуха, на що одночасно підводишся з землі, натискаєш передачу й, коротко відповівши «Плюс. Виконую», продовжуєш свій шлях. 4.5.0»

4 фото На весь екран





Іван загинув у 34 роки фото: Ivan Shulga / Facebook

«Він був епатажним, дуже сміливим і креативним. А ще – дуже добрим. Його яскраві кольори волосся, пірсинг, рок-група, яку Іван створив з друзями, поєднувалась у нього з навчанням у КНУБА. Його мама – архітектор. Він її єдиний син. Сталось так, що в Івана перемогла любов до музики й він став звукорежисером», – розповіла мама шкільного друга Івана.

У захисника залишились дружина, яка також працювала на телеканалі, і 9-річний син.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іван із дружиною фото: Ivan Shulga / Facebook

«Вони були дуже гармонійною і щасливою парою. Дуже шкода, що так мало були разом! Іван ненавидів русню, скільки його пам’ятаю. ще з 2014 року він допомагав військовим, а в лютому 2022 року його вибір був однозначним – він пішов добровольцем», – поділилася колега загиблого.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.