Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених

Дівчина надавала допомогу постраждалим після ворожого авіанальоту, однак росіяни влаштували повторну атаку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ангеліну Євдокімову.

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Повернулася додому після дев'яти місяців служби в зоні проведення ООС та мріяла про родинне життя. Так останні місяці життя бойової медикині 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Ангеліни Євдокімової згадує у коментарі «Суспільному» її племінниця. Ангеліна загинула 28 лютого 2022 року у селі Мощун Київської області, їй було 20 років.

Дівчина саме надавала допомогу пораненим після ворожого авіанальоту, коли росіяни влаштували повторний. У цей час її рідні перебували в окупації.

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«Пройшла авіація, було багато вбитих і поранених. Вона була жива і полізла рятувати, але не звернула увагу, що літак чи вертоліт зробив іще одне коло. Він зробив друге коло, і вона загинула тоді», – розповіла двоюрідна сестра загиблої медикині Інна Котеленець.

Ангеліна загинула у 20 років фото: Суспільне

Ангеліна була родом із Прилуцького району Чернігівської області. У 17 років дівчина залишилася без матері. У той час вона навчалася у Прилуцькому медичному коледжі за спеціальністю «сестринська справа».

Дівчина отримала диплом і підписала контракт на проходження військової служби. У зоні бойових дій була дев’ять місяців. Востаннє Ангеліна була в батьківській хаті за два тижні до початку повномасштабного вторгнення.

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.