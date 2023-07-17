Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
Ангеліна була в зоні бойових дій дев’ять місяців
фото: Суспільне

Дівчина надавала допомогу постраждалим після ворожого авіанальоту, однак росіяни влаштували повторну атаку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ангеліну Євдокімову.

Повернулася додому після дев'яти місяців служби в зоні проведення ООС та мріяла про родинне життя. Так останні місяці життя бойової медикині 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Ангеліни Євдокімової згадує у коментарі «Суспільному» її племінниця. Ангеліна загинула 28 лютого 2022 року у селі Мощун Київської області, їй було 20 років.

Дівчина саме надавала допомогу пораненим після ворожого авіанальоту, коли росіяни влаштували повторний. У цей час її рідні перебували в окупації. 

«Пройшла авіація, було багато вбитих і поранених. Вона була жива і полізла рятувати, але не звернула увагу, що літак чи вертоліт зробив іще одне коло. Він зробив друге коло, і вона загинула тоді», – розповіла двоюрідна сестра загиблої медикині Інна Котеленець.

Ангеліна загинула у 20 років
Ангеліна загинула у 20 років
фото: Суспільне

Ангеліна була родом із Прилуцького району Чернігівської області. У 17 років дівчина залишилася без матері. У той час вона навчалася у Прилуцькому медичному коледжі за спеціальністю «сестринська справа».

Дівчина отримала диплом і підписала контракт на проходження військової служби. У зоні бойових дій була дев’ять місяців. Востаннє Ангеліна була в батьківській хаті за два тижні до початку повномасштабного вторгнення.

 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Ткачука, який загинув у боях на Київщині
Теги: пам'ять Чернігівщина медик смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола мужньо боронив Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Миколу Ткачука
18 червня, 09:00
У день початку повномасштабного вторгнення, Денис разом з побратимами були одними з тих, хто першим зустрів ворога
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Дениса Зубрійчука
26 червня, 09:00
У тероборону Василь записався у 2021 році, тож долучився до захисту українців одразу з перших днів російського вторгнення
Хвилина мовчання: згадаймо телережисера Василя Яворського
5 липня, 09:00
Роман почав службу у батальйоні «Львів» майже з початку його створення – з 2014 року
Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Романа Рущишина
8 липня, 09:00
Під час повномасштабного вторгнення Андрій знову взяв до рук зброю, щоб боронити Україну
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Шияна, який пішов на фронт у 19 років
7 липня, 09:00
2015 року Юрій пішов на військову службу за контрактом до лав держприкордонслужби
Хвилина мовчання: згадаймо викладача та ветерана АТО Юрія Чопика
9 липня, 09:00
У січні минулого року замовники запропонували Юрію виїхати у Краків, але він відмовився, щоб захищати Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо IT-фахівця Юрія Осадчука
11 липня, 09:00
Олександр разом із побратимами боронив Луганщину
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка
Вчора, 09:00
Андрій було 25 років
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Ткачука, який загинув у боях на Київщині
15 липня, 09:00

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
57K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
20K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
19K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
9377
Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)
9366
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту