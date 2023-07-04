Хвилина мовчання: згадаймо розвідника Леоніда Краснова

Захисник знищив приблизно 20 БМП та танків противника у ворожих колонах та знешкодив живу силу окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Леоніда Краснова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Воїну Леоніду Краснову назавжди 35 років. Захисник із позивним Мессі загинув на Сході України.

Леонід віддав життя за свободу та незалежність України фото: К2 54 ОМБр / facebook

Леонід Краснов був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник відповідний батальйон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мессі володів усіма вогневими засобами – від автомата до Javelin. Воїн брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей, де і загинув. Тільки в його розрахунку (міномет та Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП та танків противника, зупинені ворожі колони, знешкоджена жива сила.

5 фото На весь екран







Леонід загинув у 35 років фото: К2 54 ОМБр / facebook

Леонід Краснов був нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест», відзнакою Головнокомандувача ЗСУ, орденом «За мужність» III ступеня та іншими нагородами.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.