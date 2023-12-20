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Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку
Найбільше проваджень зареєстровано у Києві, а найменше – у Кіровоградській та Черкаській областях
фото: Нацполіція

До суду направлено 24 провадження, десятки осіб вже отримали підозру

В Україні з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги з метою отримання прибутку. 50 осіб отримали підозру, повідомив Офіс Генерального прокурора у відповідь на запит УНН.

Найбільше проваджень зареєстровано у Києві – 42, Хмельницькій області – 16, Дніпропетровській області – 13, Волинській області – 12, Миколаївській області – 11 та по 10 у Київській і Сумській областях. По дев’ять проваджень обліковано у Чернівецькій, Харківській областях. По вісім – у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях. Найменше зареєстровано у Полтавській області – одне, по дві – у Кіровоградській та Черкаській областях.

Загалом зареєстровано 208 кримінальних проваджень за статтею 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). До суду було направлено 24 провадження, 50 осіб отримали підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Повідомляється, що протягом 2022 року в Україні зареєстровано 384 кримінальні провадження за статтею 201-2 ККУ. До суду було направлено 25 проваджень, 92 особам повідомлено про підозру. За січень-грудень 2022 року найбільше було обліковано правопорушень у Києві – 86. У Львівській області – 46, Кіровоградській області – 25, Харківській області – 21, по 20 – у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, воїн та позаштатний агент Національного антикорупційного бюро України Євген Шевченко розповів, що посадові особи у Запоріжжі розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі «АТБ» і «Сільпо».

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Теги: Офіс Генерального прокурора гуманітарна допомога

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