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Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Великобританії оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні

У ніч проти 6 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 6 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в Facebook.

«Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Держдеп США зробив заяву щодо допомоги Україні

Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер висловив переконання, що у Конгресі переважає підтримка подальшої допомоги Україні, і це питання буде ухвалене під час голосування. Про це Міллер заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні. 

Меттью Міллер вважає, що не має сумнівів у відданості виконавчої та законодавчої гілок влади у підтримці України. Якщо пакет фінансування для України буде висунуто на голосування в обох палатах Конгресу, він впевнений, що він буде прийнятий.

Міллер нагадав, що фонди для допомоги Україні у сфері безпеки майже вичерпалися. І це питання, за його словами, набуває особливої ваги в умовах зими з урахуванням того, що Росія продовжує обстріли критично важливої інфраструктури.

Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив в Інституті миру США. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак зауважив, що Росія активно стимулює конфлікти в різних країнах, і цьому треба запобігти.

«Вже 649 днів Україна бореться за свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми встояли. Українці дуже вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою», – зазначив він.

Андрій Єрмак акцентував, що Формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський на саміті G20 на Балі, пропонує комплексну відповідь на безпекові виклики, перед якими стоїть людство.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив, що делегація в США планує працювати над посиленням оборонного співробітництва, зокрема - локалізацією виробництва разом зі Штатами.

Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє ABC News.

«Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні», – пояснив своє рішення Макконнелл.

Варто зазначити, що 6 грудня в Сенаті (верхня палата Конгресу США) має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

Більшість із цих коштів (60 млрд) мають піти на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

Однак напередодні Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо фінансування безпеки американського кордону.

Україна отримає новий пакет допомоги від Британії

Міністр закордонних справ Великобританії, Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. Про це повідомляє уряд Великобританії.

Сьогодні, 6 грудня, глава МЗС Великої Британії відправляється до США, де підтвердить непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для України.

«Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великобританії Україні в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

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Теги: США Велика Британія гуманітарна допомога фінансування вибух Хмельниччина

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