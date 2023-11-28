Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги

За словами Павлова, автівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускають без черги до пункту перетину кордону

Після перевірки автомобілі з нечесними водіями завертають на кінець черги

Деякі водії-українці купляють документи, що нібито вони везуть гуманітарку, для того, аби без черги дістатися до пункту перетину кордону. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український далекобійник Павло Павлов.

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За словами Павлова, автівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускають без черги до пункту перетину кордону.

«Але є випадки, коли водії-українці купляють документи, що нібито вони везуть гуманітарку, чіпляють цей «доказ» на лобове скло і проїжджають до пункту перетину кордону без черги. А вже там перед проходженням кордону з лобового скла цей папірчик прибирають. Таким чином нас часто дурять колеги-водії», – каже далекобійник.

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Павлов наголошує, аби уникати подібних ситуацій місцева транспортна служба надає перелік автомобілів, які потрібно пропустити, інші ж – перевіряють поліціянти.

«Після перевірки автомобілі з нечесними водіями завертають назад, на кінець черги», – пояснив далекобійник.

За словами Павла Павлова, цей водій намагався проїхати поза чергою за підробленими документами, нібито він перевозить гуманітарний вантаж Фото надане Павлом Павловим

Як зазначив далекобійник, правоохоронці по-різному ставляться до українських водії на кордоні.

«Хтось з нами нормально спілкується, намагається допомогти, щось роз’яснити. Деякі налаштовані на конфлікт, самі провокують на суперечки. Коли тривалий час не було ніякого руху у черзі, ми зібралися з водіями і пішли у бік кордону, розпитати про причини. На кордоні нас зустріли екіпіровані поліцейські зі щитами, кийками, у шоломах, агресивно налаштовані, ніби ми їх будемо зараз трощити. А ми ж просто ішли поговорити, домовитися», – розповів Павлов.

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Польські поліцейські побоюються, що українські водії вдаватимуться до силових дій Фото надане Павлом Павловим

Крім, того далекобійник каже, отримати медичну допомогу на кордоні легко не вийде.

«Не бачив карету швидкої, яка хоча б у районі кордону чергувала би. Як буде потреба, хіба що телефонувати до швидкої можна, я гадаю. Якщо треба ліки, слід повертатися до Хельма. Там на заправці у місті можна і в душ сходити. Також можна заправитися, адже навіть стоячи на місці, ми витрачаємо пальне. Хоч би пів години на день має попрацювати двигун, аби зарядився акумулятор. Також на вулиці уже холодно, потрібно нагріти салон», ­– наголосив водій.

Павлов каже, коли їхав у рейс, то знав, що буде перекриття кордону.

«Проте розраховував, що у черзі стоятиму максимум шість днів. Були моменти, коли черга узагалі не рухалася цілу добу», – додав далекобійник.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

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Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.