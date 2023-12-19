Італія дозволила військову допомогу Україні ще на рік

Уряд попросить парламент Італії підтримати це рішення

Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року. Про це заявило Міністерство оборони Італії, повідомляє The Guardian.

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«Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дає змогу країні продовжувати постачати в Україну засоби, матеріали та обладнання до кінця 2024 року для підтримки її військових зусиль проти Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поставки включатимуть зброю, генератори і все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення.

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У міноборони додали, що уряд попросить парламент Італії підтримати це рішення.

Нагадаємо, у листопаді Україна розпочала переговори з Італією про укладення угоди щодо безпекових гарантій.