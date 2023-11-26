Зловживання на оборонці. Прокурор добивається арешту готівки керівника «Української бронетехніки»

Правоохоронці провели обшуки у помешканні Владислава Бельбаса наприкінці серпня цього року

Прокурор відділу Офісу генпрокурора Марина Дубовик оскаржила ухвалу Печерського райсуду Києва, якою було відмовлено в арешті готівки співзасновника та керівника ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Київського апеляційного суду від 15 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами справи, 29 серпня під час обшуку помешкання пана Бельбаса силовики знайшли та вилучили 16,8 тис. євро. На думку прокурора, ці гроші варто розцінювати як речовий доказ. «Кошти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень або є доходами від них», – переконувала прокурор суддів апеляційної інстанції.

Обшуки у Владислава Бельбаса відбувалися у рамках кримінального провадження №62022000000000783, яке веде Державне бюро розслідування з вересня 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

скріншот із судового реєстру

Йдеться про справу з масштабних розкрадань у Міністерстві оборони часів Олексія Резнікова.

Копія відповіді директора ДБР на запит нардепа Дмитра Разумкова

Натомість Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу прокурора, а рішення суду першої інстанції – без змін. Річ у тім, що правоохоронці прийшли з обшуками до співзасновника та керівника ТОВ «Українська бронетехніка», не маючи на руках відповідного судового рішення. Також апеляція зауважила, що в матеріалах згаданого кримінального провадження, відсутні відомості про оголошення підозри керівнику «Української бронетехніки». Звідси суд зробив висновок, що наразі немає правових підстав для арешту 16,8 тис. євро.

За даними аналітичної системи Youcontrol, компанію «Українська бронетехніка» створено у травні 2001 року. До жовтня 2017 року власником цієї фірми був її тодішній директор Олександр Кузьма. Він є родичем відомого у фармакологічному бізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах народного депутата Сергія Пашинського. У парламенті минулого скликання Пашинський очолював комітет з нацбезпеки та оборони.

Нині компанія «Українська Бронетехніка» записана на киянку Людмилу Петригу. При цьому один із чотирьох співзасновників фірми – ТОВ «Бюро національних розробок» – належить помічнику екснардепа Пашинського Миколі Кузьмі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам же екснардеп Пашинський, який нині очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості (туди також входить «Українська Бронетехніка»), нещодавно відмежувався від причетності до згаданого ТОВ. За його словами, ті, хто пов’язують «Українську бронетехніку» з прізвищем Пашинського, є проросійськими провокаторами.

Видання «Главком» неодноразово намагалося взяти коментарі у керівника «Української бронетехніки» Владислава Бельбаса на актуальні теми оборонних закупівель. Однак пан Бельбас не знайшов часу, аби відповісти.

Як повідомляв «Главком», Міністерство оборони закидало позовами Господарський суд Києва. Зокрема, міністерство стягує з ТОВ «Українська бронетехніка» мільйони гривень за зрив оборонних контрактів, що вимірюються мільярдами гривень. Тобто несвоєчасну поставку озброєння для української армії.