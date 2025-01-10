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Що забували пасажири в поїздах «Укрзалізниці» у 2024 році: найкурйозніші випадки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Що забували пасажири в поїздах «Укрзалізниці» у 2024 році: найкурйозніші випадки
В «Укрзалізниці» закликали пасажирів перед виходом з поїзда перевіряти наявність цінних речей
фото: «Укрзалізниця»

У 70% випадків загублені речі знаходять й повертають пасажирам, зазначили в компанії

Минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Укрзалізниці».

Так, серед забутих речей, які знаходили залізничники у 2024 році: відро з яйцями, лук для стрільби, коробка з живими метеликами, мокрий купальник у пакеті, живий кіт, електрична м'ясорубка, діамантовий хрестик з ланцюжком, гаманець із $6 тис. та собача зелена куртка.

У 70% випадків загублені речі знаходять й повертають пасажирам, зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів перед виходом з поїзда перевіряти наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток тощо.

В «Укрзалізниці» пояснили, як повернути забуті у потязі речі
В «Укрзалізниці» пояснили, як повернути забуті у потязі речі
інфографіка «Укрзалізниці»

Нагадаємо, близько 9 тис. пасажирів зустріли 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечували тисячі працівників «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що компанія запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами. Пасажири зможуть обрати для себе гарячі страви. 

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Теги: купальник Укрзалізниця речі

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Що забували пасажири в поїздах «Укрзалізниці» у 2024 році: найкурйозніші випадки
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