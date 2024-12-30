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Омлет за 170 грн. «Укрзалізниця» запускає повноцінні обіди: меню та ціни

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Омлет за 170 грн. «Укрзалізниця» запускає повноцінні обіди: меню та ціни
Протягом цього тижня відбудеться тестування нового меню на деяких найдовших рейсах
фото: https://t.me/UkrzalInfo

«Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів

Компанія запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Пасажири зможуть обрати для себе гарячі страви. В новому меню від «Укрзалізниці» :

  • карпатські деруни – 180 грн;
  • омлет із житомирських яєць – 170 грн;
  • курка з подільською картоплею та овочами – 190грн;
  • кримськотатарський плов із яловичиною – 180 грн.

«Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.

Протягом цього тижня відбудеться тестування нового меню на деяких найдовших рейсах, а саме таких як:

  • №351/352 Київ - Кишинів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №4/3 Запоріжжя - Ужгород.

Також відомо, що меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. При цьому страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що дозволяє зберегти смак після розігрівання.

Нагадаємо, що в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

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Теги: продукти Укрзалізниця харчування

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